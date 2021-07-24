Rachid Ghezzal'ın sözleşme detayları belli oldu: İmza için sadece tek bir pürüz kaldı

Rachid Ghezzal'ın güncel bonservis değeri 12 milyon euro olarak biliniyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş, güçlü bir kadro kurmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonun kilit isimleri arasında yer alan Rachid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmaya yaklaşan siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü olan Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sözleşme detayları belli oldu

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 3 milyon euro net ücret ödeyecek.

Tek bir pürüz kaldı

Rachid Ghezzal ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta resmi sözleşmenin imzalanması için sadece küçük bir pürüz kaldı. Daha önce Leicester City'ye Cezayirli oyuncu için belirli bir miktar bonservis öneren siyah-beyazlılar, kulübü ikna etmesi halinde resmi imzaları atacak. Beşiktaş'ın Ghezzal transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve oyuncunun İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle oynadı.

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