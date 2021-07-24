Spor Rachid Ghezzalın sözleşme detayları belli oldu İmza için sadece tek bir pürüz kaldı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Rachid Ghezzal'ın sözleşme detayları belli oldu: İmza için sadece tek bir pürüz kaldı

Yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal transferinde, sonunda düğüm çözüldü. Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Ghezzal, yeniden siyah-beyazlı takımla anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşme detayları da ortaya çıkarken, resmi imzaların atılması için sadece tek bir pürüz kaldı.

Haber Merkezi Diğer
​Rachid Ghezzalın sözleşme detayları belli oldu: İmza için sadece tek bir pürüz kaldı
Rachid Ghezzal'ın güncel bonservis değeri 12 milyon euro olarak biliniyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş, güçlü bir kadro kurmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonun kilit isimleri arasında yer alan Rachid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmaya yaklaşan siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü olan Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sözleşme detayları belli oldu

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 3 milyon euro net ücret ödeyecek.

Tek bir pürüz kaldı

Rachid Ghezzal ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta resmi sözleşmenin imzalanması için sadece küçük bir pürüz kaldı. Daha önce Leicester City'ye Cezayirli oyuncu için belirli bir miktar bonservis öneren siyah-beyazlılar, kulübü ikna etmesi halinde resmi imzaları atacak. Beşiktaş'ın Ghezzal transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve oyuncunun İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

  • Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle oynadı.

Ghezzal'da düğüm çözüldü: Hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlandı
SPOR
Ghezzal'da düğüm çözüldü: Hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlandı

Gezzal'in yeni takımı kim oldu? Taraflar anlaştı: Beşiktaş mı Galatasaray mı?
ÖZGÜN
Gezzal'in yeni takımı kim oldu? Taraflar anlaştı: Beşiktaş mı Galatasaray mı?


Abone Ol Google News
100 kişiher yerde onu arıyor

100 kişi
her yerde onu arıyor

​Odun toplamak için ormana gitmişti.
Bagajdan11 kaçak göçmen çıktı

Bagajdan
11 kaçak göçmen çıktı

​Sıcaktan bitkin düşmüş halde bulundular.
Tümüyle reddediyoruz

'Tümüyle reddediyoruz'

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BMGK'ya 'Maraş' tepkisi: Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Öğle ve akşama dikkat: Yer yer kuvvetlenecek.

​Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin ​Yunanistan'da kurduğu üs büyük bir cephaneliğe döndü.

​Misyoner teşkilatları, Müslüman ülkelerde “İncil Müslümanlığı” için harekete geçti.

​AK Partili Özkan: CHP, FETÖ'cülerin tekrar devlet içinde hayat bulması için gayret ediyor.
Nasıl gitmem<br>annemin cenazesine

Nasıl gitmem
annemin cenazesine

Karantinayı delen aile polisi harekete geçirdi.

Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli Temimi'yi şehit ettiler.
Dönüş<br>yolculuğu başladı

Dönüş
yolculuğu başladı

​70 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Öğretmen M.Ç., eski HDP vekili Önder'i, kendisini aldattığı iddiasıyla PKK'ya şikayet etti.

Terör örgütü ve ​CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Yeni Şafak'a tehdit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.