SÜPER LİG

Gökhan Gönül: Galatasaray formasını hakeme verin

Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül, derbi sonu karşılaşmanın hakemi Bülnet Yıldırım'a çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Bülent Yıldırım'ın derbideki yönetimi siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekti.

Bülent Yıldırım'ın derbideki yönetimi siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekti.

Fotoğraf: Metin Pala / AA

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın hakemi Bülent Yıldırım'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Gökhan, Galatasaray formalarını işarete ederek, "Bunlardan birini hakeme verin" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

  • Hakem Bülent Yıldırım'ın derbideki kararları siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekmişti. Özellikle Galatasaray'ın bulduğu ilk gol öncesinde verilen taç kararı büyük tartışma çıkarmıştı.

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