Gökhan Gönül: Galatasaray formasını hakeme verin

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın hakemi Bülent Yıldırım'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Gökhan, Galatasaray formalarını işarete ederek, "Bunlardan birini hakeme verin" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Hakem Bülent Yıldırım'ın derbideki kararları siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekmişti. Özellikle Galatasaray'ın bulduğu ilk gol öncesinde verilen taç kararı büyük tartışma çıkarmıştı.

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ÖZEL HABER



Gökhan Gönül: Şunlardan birini (Galatasaray Formalarını işaret ederek) hakeme verin.



Beyaz Futbol pic.twitter.com/q3VD6Odhe5 — Sercan Dikme (@sercan_dikme) 5 Mayıs 2019