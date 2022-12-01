Spor Altaydan maç tekrarı talebi
FUTBOL FUTBOL

Altay'dan maç tekrarı talebi

Altay Kulübü, 1. Lig'de yapılan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe karşılaşmasının, kadın ile çocuk taraftarlara açık şekilde tekrar oynatılmasını talep etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Göztepe-Altay maçı yeniden mi oynatılacak?
Sahaya giren bir kişi korner direğiyle Altay kalecisine saldırmıştı.

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, Göztepe karşılaşmasında işaret fişeği atan kişinin suçu münferit olarak işlediğini itiraf etmesine rağmen Altay'a karşı sosyal medya üzerinden sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğü savunuldu.

Bu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirilen açıklamada, "Altay Spor Kulübü de dostumuz Göztepe Spor Kulübü gibi 27.11.2022 gecesinde olanlar yüzünden şiddetin ve futbol terörünün mağduru durumundadır. Tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep etmekteyiz. Bu insanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenlerden, yargılama sonunda suçu sabit görülenlerin ömür boyu Altay tribünlerinden menleri için gerekli girişimde bulunulacaktır. Hatırlatmak isteriz ki Göztepe maçının biletleri Altay Spor Kulübü tarafından dağıtılmamış, Passolig sistemi üzerinden satışa çıkarılmıştır. Bunun yanında deplasman tribününe giren seyircilerin bir kısmının Passolig kartı kullandırılmadan tribüne alındığı anlaşılmaktadır. Fişek atma eyleminin şüphelisi de fişeği bu marifet ile tribüne soktuğunu ifade etmiştir" denildi.

Maçla ilgili kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi:

  • "Hakem kararıyla tatil edilen müsabakanın sonucunda ebedi dostumuz Göztepe'nin, İzmir'in ve ülke futbolunun daha fazla zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Bu sebepten dolayı müsabakanın, birlik beraberlik ruhunu yansıtacak şekilde İzmir'in tüm takımlarının kadın ve çocuk taraftarlarına açık olarak, ilk dakikadan itibaren başlatılarak oynatılması gerektiğini düşünmekteyiz. Kulübümüz hiçbir şartta kağıt üzerinde verilecek tek puanla dahi, olası bir avantaj sağlamak istememektedir. Futbol dostluk, barış, kardeşlik ve dayanışma üzerine kurulmuş üstün ahlak ile centilmenlik gerektiren bir spordur. Kulübümüz, bahse konu olan maçta yaşanan olaylarla ilgili üzüntümüzün bir yansıması olarak ligin 16. haftasında evimizde yapacağımız Boluspor maçına siyah forma ile çıkma kararı almıştır."

Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı
SPOR
Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı


Olaylı derbinin cezaları belli oldu

Olaylı derbinin
cezaları belli oldu

PFDK, Göztepe Altay maçında yaşananlarla ilgili kararını açıkladı.
Kanada-Fas

Kanada-Fas

​Maçın canlı anlatımı için tıklayın.
Galatasaray Barcelonalı yıldızın peşinde

Galatasaray Barcelonalı
yıldızın peşinde

​Galatasaray, Barcelonalı sol bek oyunucusu Alonso'yu istiyor.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Kupada günün programı

Kupada günün programı

Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçların saati ve kanalları.
'Teklif gelen<br> oyuncumuz yok'

'Teklif gelen
oyuncumuz yok'

​Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.
'Şampiyon olmak istiyoruz'

'Şampiyon olmak istiyoruz'

​Sacha Boey, Galatasaray'daki performansını ve ligdeki durumlarını değerlendirdi.
'İnanmamız gerekiyor'

'İnanmamız gerekiyor'

​Marek Hamsik, Antalya kampında konuştu.
Birlikte turladılar

Birlikte turladılar

​Arjantin ve Polonya son 16 turuna yükseldi.
Galibiyet yetmedi

Galibiyet yetmedi

​Suudi Arabistan ve Meksika Dünya Kupası'na veda etti.
'Hedefimiz tekrar<br>şampiyon olmak'

'Hedefimiz tekrar
şampiyon olmak'

​Edin Visca, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Son 16 turu eşleşmeleri

Son 16 turu eşleşmeleri

​Dünya Kupası'nda son 16 turunda 4 eşleşme belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.