Spor Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı
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Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı

İzmir’deki olaylı Göztepe-Altay derbisinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklandı. Karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Haber Merkezi İHA
Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı
Göztepe-Altay maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı

İzmir’de pazar günü çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 19’u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheli hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.

Göztepe-Altay maçında ne olmuştu?

1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıkmıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralanmıştı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girmişti.

  • Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmış ve Ozan'a darbeler indiren taraftar, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

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