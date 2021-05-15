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Göztepe-Beşiktaş maçı öncesinde olay gelişme: Göztepeli yöneticiler maça gitmiyor

Göztepe Yönetimi, Beşiktaş müsabakasına gelmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin kendi sahasında misafir konumuna düşmemek için bu kararı aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Göztepe-Beşiktaş maçı öncesinde olay gelişme: Göztepeli yöneticiler maça gitmiyor
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20.30’daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekip Göztepe’de yönetim kurulu maç öncesinde flaş bir şekilde acil toplantı yaptı.

Toplantının ardından sarı-kırmızılı yönetim, maça gelmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin kendi sahasında misafir konumuna düşmemek için bu kararı aldığı öğrenildi.

  • Göztepe Yönetimi ayrıca, taraftarlara sükunet çağrısı yaparak stat çevresindeki taraftarların evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşanan gerginliğin sebebi olarak Beşiktaşlı davetlilerin Göztepeli davetlilerden daha fazla olması gösterilirken ev sahibi ekibin taraftarları sosyal medyadan kulüp başkanına ve TFF'ye tepki gösterdi.

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