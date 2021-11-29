Göztepe-Fenerbahçe | CANLI

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Meteorolojiden fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın da etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.