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Göztepe-Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı anlatımı ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Fenerbahçe | CANLI
Göztepe-Fenerbahçe

Göztepe ile Fenerbahçe Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Göztepe - Fenerbahçe mücadelesi beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe'nin 11'i;

  • İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Murat, Soner, Obinna, Berkan, Ndiaye, Halil, Lourency.

Fenerbahçe'nin 11'i;

  • Berke, Nazım, Kim Min-Jae, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Crespo (Gustavo), Mesut (Rossi), Berisha, İrfan Can.
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