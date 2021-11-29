Göztepe-Fenerbahçe | CANLI

Göztepe ile Fenerbahçe Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Göztepe - Fenerbahçe mücadelesi beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Göztepe'nin 11'i;
- İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Murat, Soner, Obinna, Berkan, Ndiaye, Halil, Lourency.
Fenerbahçe'nin 11'i;
- Berke, Nazım, Kim Min-Jae, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Crespo (Gustavo), Mesut (Rossi), Berisha, İrfan Can.