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Göztepe-Fenerbahçe maçında ilginç olay: Hakem futbolcuyu sakatladı

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Konuk ekibin atak geliştirdiği esnada sağ kanattan depara kalkan İrfan Can Kahveci yan hakemin bayrağını kaldırmasının ardından sakatlık yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Fenerbahçe maçında ilginç olay: Hakem futbolcuyu sakatladı
İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında yaptığı koşu esnasında hakemin bayrağını kaldırması sebebiyle sakatlandı.

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı.

Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci koşusunu yaptığı esnada yan hakemin bayrağını kaldırması sebebiyle sakatlık yaşadı.

İşte sahalarda ender görülen o olay;
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