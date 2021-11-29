Göztepe-Fenerbahçe maçında ilginç olay: Hakem futbolcuyu sakatladı

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı.
Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci koşusunu yaptığı esnada yan hakemin bayrağını kaldırması sebebiyle sakatlık yaşadı.
İşte sahalarda ender görülen o olay;
🚩 Yardımcı hakemin bayrağı, İrfan Can'ın gözüne geldi. #GÖZvFB pic.twitter.com/8PPoSfP5Ga
🚩 Yardımcı hakemin bayrağı, İrfan Can'ın gözüne geldi. #GÖZvFB pic.twitter.com/8PPoSfP5Ga— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 29, 2021