Göztepe, Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı. Alınan kötü sonuçların ardından Nestor El Maestro ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi Boşnak asıllı Hırvat hocayla çıkışa geçmek istiyor.
Göztepe kulübünden yapılan açıklamada;
"Teknik Direktör Stjepan Tomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.
Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.