Spor Göztepe, Stjepan Tomasla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı
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Göztepe, Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayrılmasının ardından göreve Boşnak asıllı Hırvat Stjepan Tomas getirildi.

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Haber Merkezi AA
Göztepe, Stjepan Tomasla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı
Stjepan Tomas

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı. Alınan kötü sonuçların ardından Nestor El Maestro ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi Boşnak asıllı Hırvat hocayla çıkışa geçmek istiyor.

Göztepe kulübünden yapılan açıklamada;

"Teknik Direktör Stjepan Tomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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