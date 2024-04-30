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Öğretmen ataması bekleyenler dikkat! Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Milli Eğitim Akademisi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni öğretmen yetiştirmek için Milli Eğitim Akademisi kurulacağını duyurdu. Bu akademide öğretmen adayları, mesleğe başlamadan önce 550 saatlik bir eğitim alacaklar. Eğitim, branş fark etmeksizin tüm öğretmen adayları için zorunlu olacak ve akademide başarılı olanlar sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıllık sözleşmeli öğretmenlikten sonra ise kadroya geçecekler.

15:05 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Milli Eğitim Akademisi nedir, kimler başvuracak, şartlar neler?
Milli Eğitim Akademisi nedir, kimler başvuracak, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını, öğretmen adaylarının buradaki programı da tamamlayacaklarını söyledi. Akademide başarılı olanlar sözleşmeli olarak atanacak ve 3 yıldan sonra kadroya geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik yapmak isteyenlerin üniversiteden sonra buradan da mezun olmaları gerekeceğini dile getirdi.

Dünyadaki örnekleri incelediklerini ve şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke kalmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var. Akademi bu eksikliği giderecek." dedi.

Milli Eğitim Akademisinde kaç saat eğitim alınacak?

Bakan Tekin, lisans mezunu bir öğretmenin 96 saat uygulama dersi aldığını bunun Fransa'da 216, Belçika'da 160 İtalya'da 550 saat olduğunu söyledi. Kurulması planlanan akademide öğretmen adayları branş fark etmeksizin çeşitli alanlarda 550 saat eğitim alacak.

Milli Eğitim Akademisi başvuru şartları neler?

Bu eğitim esnasında adayların devlet memuru olarak kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Tekin, "Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Akademisinde pedagojik formasyon verilecek mi?

Bakan Tekin akademiyle aslında pedagojik formasyon eğitim verileceğini söyledi. Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin ardından yasayı yeniden ele aldıklarını belirtti.

Akademi de bu kapsamda hazırlanan taslakta yer alıyor. Taslakta öğretmene yönelik şiddette cezaların artırılmasına ilişkin madde de bulunuyor.



#Milli Eğitim Akademisi
#MEB
#Milli Eğitim Akademisi başvuru şartları
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