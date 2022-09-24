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Göztepe'de yeni favori Mustafa Kaplan

1. Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 2 hafta önce Turgay Altay ile yollarını arayan Göztepe'de teknik direktör arayışı tam gaz sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Göztepede teknik direktör kim olacak?
Mustafa Kaplan

1.Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör koltuğuna Mustafa Kaplan'ı getirmeyi düşünüyor

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak Mustafa Kaplan ismi ön plana çıktı. Schalke 04'de U17 takımını çalıştıran Onur Cinel’den olumsuz yanıt alan ve alternatiflere yönelen Göztepe yönetiminin Mustafa Kaplan’la İzmir’de görüşme yapacağı ifade edildi. Son olarak Adanaspor’u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adamın yapılacak görüşmenin ardından büyük bir ihtimalle takımın başına geçeceği vurgulandı.

  • Mustafa Kaplan, bu sezon Adana’da 5 maça çıktı. Kaplan yönetimindeki Adanaspor 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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