Macarlar ölüm grubunda tarih yazıyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.
A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.
Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi.
Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.
A Ligi 3. Grup'ta puan durumu ve kalan maçlar:
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi (3. Grup)
- İtalya-İngiltere: 1-0
- Almanya-Macaristan: 0-1
B Ligi (3. Grup)
- Finlandiya-Romanya: 1-1
- Bosna Hersek-Karadağ: 1-0
- C Ligi (4. Grup)
- Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0
- Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1
- D Ligi (2. Grup)
- Estonya-Malta: 2-1