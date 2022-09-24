Spor Macarlar ölüm grubunda tarih yazıyor
FUTBOL FUTBOL

Macarlar ölüm grubunda tarih yazıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. haftanın sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada, Almanya'yı 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Aynı grupta İtalya'ya yenilen İngiltere ise B Ligi'ne düştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Macaristanın lider olduğu Uluslar Ligi grubundaki puan durumu
Macar futbolcuların gol sevinci.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

A Ligi 3. Grup'ta puan durumu ve kalan maçlar:

Alınan sonuçlar şöyle:

  • A Ligi (3. Grup)
  • İtalya-İngiltere: 1-0
  • Almanya-Macaristan: 0-1

  • B Ligi (3. Grup)

  • Finlandiya-Romanya: 1-1
  • Bosna Hersek-Karadağ: 1-0
  • C Ligi (4. Grup)
  • Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0
  • Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1
  • D Ligi (2. Grup)
  • Estonya-Malta: 2-1

A Milli Takım'da değişiklik: Dört yeni isim kadroya çağrıldı
SPOR
A Milli Takım'da değişiklik: Dört yeni isim kadroya çağrıldı
Süper Ligde genç yok

Süper Lig'de
'genç' yok

Süre alan 433 futbolcunun sadece 33'ü 21 yaş altı.
EURO 2028 ve 2032ye talibiz

'EURO 2028 ve
2032'ye talibiz'

​Bakan Kasapoğlu Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında açıkladı.
Galatasarayeksiklerini görecek

Galatasaray
eksiklerini görecek

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 19:00'da İstanbulspor'la hazırlık maçı oynayacak.
Ali Koç döneminin <br>en etkili transferi

Ali Koç döneminin
en etkili transferi

​Fenerbahçe'nin yıldızı istikrarlı performansıyla takdir kazandı.
Sakatlık şoku

Sakatlık şoku

​Beşiktaş'ın yeni transferi sakatlık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdi.
Juan Mata'nın <br>forma numarası belli oldu

Juan Mata'nın
forma numarası belli oldu

​Galatasaray'ın yeni transferinden şaşırtan forma tercihi.
Derbiye odaklandı

Derbiye odaklandı

​Jorge Jesus, Beşiktaş derbisine odakladıklarını açıkladı.
Joshua King endişesi

Joshua King endişesi

​Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
'Topçu değil' dediği <br>futbolcu yıldız oldu

'Topçu değil' dediği
futbolcu yıldız oldu

​Domenec Torrent'in verdiği rapor eleştiri konusu oldu.
Görkemli veda

Görkemli veda

Arda Turan'ın jübilesinde dünyaca ünlü yıldızlar boy gösterecek.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

Enes Ünal, Faroe Adaları maçında forma giyemeyecek.
'Söz konusu değil'

'Söz konusu değil'

​Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz iddialarını yalanladı.
'İmzayı atacak'

'İmzayı atacak'

Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael ve Ersin Destanoğlu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.