Macarlar ölüm grubunda tarih yazıyor

Bypass geçiren Samsunspor taraftarı yarasını futbolculara gösterdi

Takımının senelerdir süren Süper Lig hasretinin dinmesini isteyen bir Samsunspor taraftarı, idmana gelip futbolculara geçirdiği bypass operasyonundan kalan izi gösterdi. Futbolcular da tellere kadar gelip 55 yaşındaki vefakar Yılmaz Ağabey'e başarı için söz verdi.