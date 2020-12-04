SÜPER LİG

Göztepe'de vaka sayısı artıyor: 5 kişi daha pozitif çıktı

Son haftalarda üst üste vakalarının yaşandığı Göztepe'de, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan testlerde 5 isimde daha koronavirüse rastlandı. Böylece sarı-kırmızılı kulüpte pozitif kişi sayısı 8’i futbolcu olmak üzere 11’e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Gözptepe'de testi pozitif çıkan futbolcular açıklanmadı.

Gözptepe'de testi pozitif çıkan futbolcular açıklanmadı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, uygulanan testlerde 2 futbolcu ve 3 personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

  • Göztepe'de daha önce de 6 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Süper Lig ekibinde korona şoku: Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
Süper Lig ekibinde korona şoku: Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.Alanyaspor'da Efecan Karaca koronavirüse yakalandı

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