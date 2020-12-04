Göztepe'de vaka sayısı artıyor: 5 kişi daha pozitif çıktı
Son haftalarda üst üste vakalarının yaşandığı Göztepe'de, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan testlerde 5 isimde daha koronavirüse rastlandı. Böylece sarı-kırmızılı kulüpte pozitif kişi sayısı 8’i futbolcu olmak üzere 11’e yükseldi.
Haber MerkeziAA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, uygulanan testlerde 2 futbolcu ve 3 personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
Göztepe'de daha önce de 6 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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