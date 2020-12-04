Süper Lig ekibinde korona şoku: Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
Süper Lig’in 11. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak olan Hatayspor’da üç futbolcu ve bir personelin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Haber MerkeziAA
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.
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