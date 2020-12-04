Süper Lig ekibinde korona şoku: Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Alanyaspor'da Efecan Karaca koronavirüse yakalandı Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Alanyaspor’un teknik heyet ve oyuncularına Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre kaptan Efecan Karaca’nın korona virüs olduğu tespit edildi.Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır” denildi.TFF 1. Lig maçlarına koronavirüs engeli: İki karşılaşma ertelendiEfecan Karaca açıkladıÖte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım" ifadelerine yer verdi. Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştık



