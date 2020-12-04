Alanyaspor'da Efecan Karaca koronavirüse yakalandı

Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Alanyaspor’un teknik heyet ve oyuncularına Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre kaptan Efecan Karaca’nın korona virüs olduğu tespit edildi.

Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır” denildi.

TFF 1. Lig maçlarına koronavirüs engeli: İki karşılaşma ertelendi TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor’un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık’ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Efecan Karaca açıkladı

Öte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştık Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ve transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım""Derbide Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım. Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük." Alper Pirşen: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı"Düzeltmemiz gereken şartlar var"''Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.''"Dorukhan'ın ayrılacağını düşünmüyorum""Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum.''"Sergen Yalçın istediği kadar takımın başında kalabilir""Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var.""Ljajic bana söz verdi"''Futbolcularımız Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor. Ljajic bana "Mucizeler yaratacağım, söz veriyorum düzeleceğim" dedi. Keşke Vida ve Ljajic ücretlerinde indirim yapsa.''Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı"Cenk Tosun'a kapımız açık"''Başkalarına göre olabilir ama bana göre Aboubakar'ın sakatlığı yok. Rosier'i beğeniyorum, satmak isterlerse alırız. İmkan olursa, Cenk Tosun'a kapımız açık.''Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı"Atakan'ı zor aldım"''Atakan Üner'den çok umutluyum, Altınordu'dan zor aldım. Ahmet ve Alpay'ı Aytemiz Alanyaspor yerine 3. Lig'de bir takıma mı verseydim?''"Avcı ile uzlaşacağız"''Abdullah Avcı ile uzlaşma yolu bulacağız. 3 yıllık 12 milyon TL anlaşma. İş bulana kadar parası Beşiktaş tarafından ödenir. Eksik varsa Beşiktaş karşılar diye kontratında yazıyor zaten. Çözeriz ama. Kontratını yeni yaptı."Atiba örnek sporcu ''Atiba, Türk gençlerine örnek olabilecek çok iyi bir sporcu. Atiba'nın heykelini diksinler, ben de başında dikilirim.''



