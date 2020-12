Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ve transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;





"Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım"





"Derbide Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım. Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük."

Bu bizim için bir mağlubiyettir ama geriye kalan 30 haftada çok ciddi hedeflerimiz var ve bu yoldan bizi döndürmedi” ifadelerini kullandı.“Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade algı çalışması yapmış”Müsabakadan birkaç gün önce karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’nun, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu bir şirkette çalıştığına dair çıkan haberler hakkında da konuşan Pirşen, “Bugün konuşulması gerek konu bence çok daha derin. Biz üzülerek takip ettik bu olayı. Az önce Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında da gerçekten dehşete düştüm. Çünkü bu futbola faydası olan bir algı biçimi değil. Hakemi konuşmaya gerek yok diyor. Evet, keşke konuşmasaydık. Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz algıyı oluşturmasalardı. Keşke hakemi baskı altına almasalardı. Keşke gündemi başka bir yere kaydırmasalardı. Olayların kronolojik sırasını çok hızlı anlatayım. Öncelikle ne olduğu belirsiz bazı sosyal medya hesapları yalan algı oluşturdular. Daha sonra üzülerek takip ettik, Beşiktaş Başkanı bu algıyı aldı, bir şekilde gündeme taşıdı. İnanmıyorum gibi ironik bir tavırla yaptı ama orada ne kastettiğini biliyoruz. Bunun üzerine üşenmedik bunu araştırdık. Böyle bir şey yok. Bununla ilgili saygı çerçevesinde hem Beşiktaş’la hem federasyonla iletişime geçtik. Dedik ki; ‘Bu ayıbı kaldırın. Bu yalan algıdan bir fayda çıkarmaya çalışmayın. Gelin özür dileyin’. Buradan hiç tepki gelmedi. Dün televizyonda bu hakemin seceresi ortaya döküldü. Neyi gördük, bu adam bir kulübe yakınsa o Fenerbahçe değil, kesin. Onun dışında her yere yakın. Biz yine de her şeyi bir kenara bıraktık. Bugün sahada futbol izlemeyi umduk. Sonunda ortaya çıkan şeyi görüyorsunuz. Maçın 2. golünden önceki faul çok bariz. Josef de Souza’nın en son hareketi dünyanın neresinde kırmızı kart değil. Biz burada futbol izlemedik. Çok üzülerek söylüyorum. Bu algı paketi sadece Beşiktaş başkanının bir açıklamasıyla bitmedi. Bugün Beşiktaş yönetiminden, idari ekibine hatta teknik direktörlerine hepsinin bu algı çalışmasına devam ettiğini gördük. Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade algı çalışması yapmış. Maalesef hakem kontrolü elinden kaçırdı ve hiçbir futbolcu hakeme güvenmedi. Bunu açıkça hissettirdi. Buna rağmen özellikle Beşiktaş tarafından tribünden yapılan devamlı bir baskı, idari ekip tarafından yapılan sürekli bir baskı vardı. Ben Beşiktaş’ın hocasının bu kadar yaptıklarından sonra atılmamasını anlamıyorum. Hatta yarımcı antrenörü sarı kart gösterildi. Bu bile hocam devam et mesajıdır. Biz şaşkınlıkla izledik. Herkes acemi olabilir, yolun başında olabilir. Biz baskı yapmamak için geride durduk. Ama biz fazla iyi niyetle davranmışız. Biz Fenerbahçe olarak spor ahlakının peşinde gidiyoruz ama algı çalışmaları daha faydalı oluyor. Önümüzdeki 30 hafta boyunca bunu telefi edeceğiz. Şampiyonluk yolundan dönmeyeceğiz. Bizim inancımız tam. Arada düşmeler kalkmalar olacak ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak, bundan herkse emin olsun” diye konuştu.Sergen Yalçın 2 gündür futbolculara ne söylediğini basın toplantısında açıkladı“TFF’ye; ’hakeminiz baskı altında, açıklama yapın’ dedik”Maçın hakeminin Fenerbahçe’ye yakın biri olmadığını aktaran Alper Pirşen, “Bir kulübe yakın da hakem, o Fenerbahçe değil. Tek ilgisi olmayan takım Fenerbahçe. Biz TFF’ye; ‘hakeminiz baskı altında kalıyor bir açıklama yapın’ dedik. Önce yapılacağı söylendi sonra yapıldı. Herkse arkasına yaslandı, kıs kıs güldü. Hem TFF hem Beşiktaş, bu eserinden dolayı utanmalı. Bu maçın katledilmesiyle bitmedi, bir hakemi de böylece hep beraber yediler” şeklinde konuştu.“Yapılması gereken sahada yapıldı”Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları sonrası başkanlar seviyesinde bir görüşme olduğunu belirten sarı-lacivertli yönetici, “Başkanlar seviyesinde bir iletişim oldu. Televizyon önünde yapılan bir beyanatının televizyon önünde bir özrü gerekirdi. Onu başkanlar kendi arasında düşer. Biz de haberin yalan olduğunu tespit ettik. SGK kayıtlara ulaştık. Biz nezaketen karşı tarafa ve TFF'ye bildirdik gerekeni yapın diye ama gereken de yapılmadı; bakın, sahada ortada. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak istikrarlıyız. Tutarlı üslubumuz bazılarınca farklı algılanıyor. 'Güçsüz, yumuşak' diyorlar ama biz bu spor dünyasını yavaş yavaş değiştireceğiz. Bu ucuz oyunlar para etmeyecek Türkiye'de" açıklamasını yaptı.

"Düzeltmemiz gereken şartlar var"

''Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.''

"Dorukhan'ın ayrılacağını düşünmüyorum"

"Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum.''

"Sergen Yalçın istediği kadar takımın başında kalabilir"

"Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var."

"Ljajic bana söz verdi"





''Futbolcularımız Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor. Ljajic bana "Mucizeler yaratacağım, söz veriyorum düzeleceğim" dedi. Keşke Vida ve Ljajic ücretlerinde indirim yapsa.''

"Cenk Tosun'a kapımız açık"





''Başkalarına göre olabilir ama bana göre Aboubakar'ın sakatlığı yok. Rosier'i beğeniyorum, satmak isterlerse alırız. İmkan olursa, Cenk Tosun'a kapımız açık.''

"Cenk Tosun'a kapımız açık"

"Atakan'ı zor aldım"

''Atakan Üner'den çok umutluyum, Altınordu'dan zor aldım. Ahmet ve Alpay'ı Aytemiz Alanyaspor yerine 3. Lig'de bir takıma mı verseydim?''

"Avcı ile uzlaşacağız"

''Abdullah Avcı ile uzlaşma yolu bulacağız. 3 yıllık 12 milyon TL anlaşma. İş bulana kadar parası Beşiktaş tarafından ödenir. Eksik varsa Beşiktaş karşılar diye kontratında yazıyor zaten. Çözeriz ama. Kontratını yeni yaptı."

