Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştık

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Dorukhan Toköz için, "Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ve transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım"
"Derbide Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım. Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük."
"Düzeltmemiz gereken şartlar var"
''Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.''
"Dorukhan'ın ayrılacağını düşünmüyorum"
"Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum.''
"Sergen Yalçın istediği kadar takımın başında kalabilir"
"Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var."
"Ljajic bana söz verdi"
''Futbolcularımız Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor. Ljajic bana "Mucizeler yaratacağım, söz veriyorum düzeleceğim" dedi. Keşke Vida ve Ljajic ücretlerinde indirim yapsa.''
"Cenk Tosun'a kapımız açık"
''Başkalarına göre olabilir ama bana göre Aboubakar'ın sakatlığı yok. Rosier'i beğeniyorum, satmak isterlerse alırız. İmkan olursa, Cenk Tosun'a kapımız açık.''
"Atakan'ı zor aldım"
''Atakan Üner'den çok umutluyum, Altınordu'dan zor aldım. Ahmet ve Alpay'ı Aytemiz Alanyaspor yerine 3. Lig'de bir takıma mı verseydim?''
"Avcı ile uzlaşacağız"
''Abdullah Avcı ile uzlaşma yolu bulacağız. 3 yıllık 12 milyon TL anlaşma. İş bulana kadar parası Beşiktaş tarafından ödenir. Eksik varsa Beşiktaş karşılar diye kontratında yazıyor zaten. Çözeriz ama. Kontratını yeni yaptı."
Atiba örnek sporcu
''Atiba, Türk gençlerine örnek olabilecek çok iyi bir sporcu. Atiba'nın heykelini diksinler, ben de başında dikilirim.''
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