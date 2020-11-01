Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı

Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic’in form durumunu açıklamıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic’in tavırları tepkilere neden oldu.

Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic’in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.