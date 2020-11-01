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Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic’in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Adem Llajic

Adem Llajic

Fotoğraf: IHA

Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic’in form durumunu açıklamıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic’in tavırları tepkilere neden oldu.

Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic’in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Maç oynayacak durumda değil
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Maç oynayacak durumda değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya mücadelesi öncesinde kadrodaki futbolcuların durumlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın özellikle Adem Llajic ilgili sözleri Boşnak asıllı futbolcuya bir uyarı niteliğindeydi.İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Gönül ister ki stat dolu olsun. herkes kendi seyircisi önünde oynasın. Futbol maçlarının ana unsuru taraftardır. Ama futbolda taraftar olmamasına da alıştık.""Ljajic, sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sezon başında bir sakatlık yaşadı. Antrenmanlara katılamadı. Sonra bir sakatlık daha yaşadı. Antrenman temposunu yakalaması gerekiyor. Şu anda maç oynayabilecek seviyede değil. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor. Belki oyunun ilerleyen dönemlerinde belki kullanırız.""Ljajic yetenekli oyuncu ama kalite kısmına bakamıyoruz. Mensah da 15 gün falan yoktu. Oyuna göre Oğuzhan ve Mensah'ı da alabiliriz. Oyunumuz yavaş yavaş gelişiyor. Ortaya koymaya çalıştığımız bir oyun şablonu var. Zor bir sezon başlangıcı yaptık."

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