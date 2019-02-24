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Göztepe'de yeniden Tamer Tuna dönemi

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe, eski teknik direktörü Tamer Tuna’yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi IHA
Göztepe, eski teknik direktörü Tamer Tuna’yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Göztepe, eski teknik direktörü Tamer Tuna’yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: IHA

Göztepe yeni teknik adamını buldu. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından teknik adam arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda kurmaylar, geçen sezon takımı çalıştıran Tamer Tuna ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Aksilik yaşanmaması durumunda Tuna’nın önümüzdeki günlerde kendisini ikinci kez Göztepe’ye bağlayan sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa’nın kapısından dönmüştü

Geçtiğimiz sezon başında Göztepe’ye gelen Tamer Tuna, takımının başında başarılı bir grafik çizmişti. Tuna’nın Göztepe’si sezonu 49 puanla 6. basamakta tamamlarken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermişti.

Sezon sonunda Tuna ile Göztepe’nin yolları ayrılırken, deneyimli teknik adam sezona Demir Grup Sivasspor’da başladı. Tamer Tuna’nın adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı

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