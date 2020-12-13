Göztepe'den hakem isyanı: Türk futbolu Özgür Yankaya'dan kurtulmalı

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşmasının son bölümünde ceza sahasında 15 kişinin bulunduğu pozisyonda hakem Özgür Yankaya'nın çok hızlı penaltı kararı verdiğini söyledi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında "Özgür Yankaya klasiği"ni gördüklerini kaydeden Papatya, "Türk futbolunun Özgür Yankaya'dan kurtulma zamanı geldi, geçiyor. Yankaya'nın gitmesi, Türk futbolunun yararına olacaktır. Özgür Yankaya otobanda freni patlamış kamyon gibi, kime zarar vereceği belli değil. Ancak Özgür Yankaya'dan en büyük zararı Göztepe gördü" dedi.

"Burada çalınan emek var"

Papatya, karşılaşmada aleyhlerine verilen ilk penaltının da haksız olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mossoro adımlarını küçültüp ellerini kaldırıyor. Yer çekimine mi karşı gelecek. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. İkinci penaltı pozisyonu sonrasında bir çok oyuncunun duyduğu VAR hakemini ikna etmeye çalışıp, kendi gördüğünü dikte etmeye çalışıp çalışmadığıyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bizim derdimiz çalınan puan değil. Burada çalınan emek var, oyuncularımızın çalınan alın teri var. Taraftarlarımızın çalınan hayalleri var. Bu puanın da ötesinde bir şey."

Göztepe’den hakem kararlarına sert tepki: Görevini yerine getirdi Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. 45. dakikada Mossoro’nun Michalak’ı düşürmesiyle aleyhine penaltı kararı verilen Göztepe, penaltıdan yediği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda 2 farklı geriye düşen sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni’nin golleriyle beraberliği yakaladı.İrfan Can penaltı kurtardıMaçın 90. dakikasında Göztepe ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Yasin Pehlivan’ın Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kalmasıyla hakem Özgür Yankaya bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Boldrin’in şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarsa da top oyun alanına döndü.Boldrin bir kez daha şut atsa da top, kaleci İrfan Can’dan bir kez daha oyun alanına döndü ve topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golün ardından hakem Özgür Yankaya kısa bir süre oyunu durdurduktan sonra VAR kararıyla golün geçerli olduğunu kararını verdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe, maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.Nefes kesen son: Rizespor 90+3'te güldüGöztepe’den imalı paylaşımMaçın ardından Göztepeli taraftarlar, maç hakemi Özgür Yankaya’ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, maçta aleyhlerine verilen 2. penaltı kararında yaşanılan olayın kural hatası olduğunu savundu. Göztepe Spor Kulübü de maçın ardından imalı bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaştı. pic.twitter.com/RkQpPaoltE— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 12, 2020

"Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz"

Özgür Yankaya'nın daha önce Hatayspor'la oynadıkları 2. Lig play-off yarı final karşılaşmasında, 2 sezon önce Yeni Malatyaspor müsabakasında da hatalar yaptığını kaydeden Papatya, şöyle konuştu:

"Göztepe en büyük hakem facialarını Özgür Yankaya'dan yaşamıştır. Yankaya'yı maçlarımızda, Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz. Kendisi ile ilgili somut raporlar hazırladık. Bizim maçlarda yaptıkları hataları detaylı bir şekilde hazırladığımız raporla yetkili mercilere vereceğiz. Dün oynadığımız karşılaşmada 'kural hatası var' deniyor. Gerçekten gri olmayan net kural hatalarının dışında Göztepe olarak biz maçların sahada oynanıp sahada bitmesinden yanayız. Önceki sezonlarda olduğu gibi maç tekrarları için duruşumuz nettir."



