SÜPER LİG

Göztepe’den hakem kararlarına sert tepki: Görevini yerine getirdi

Göztepe, aleyhine 2 penaltı kararı verildiği ve deplasmanda 3-2 kaybettiği Rizespor maçı sonrasında sosyal medya hesabından 'Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti' paylaşımını yaptı.

Haber Merkezi İHA
Rizespor-Göztepe mücadelesini Özgür Yankaya yönetti.

Rizespor-Göztepe mücadelesini Özgür Yankaya yönetti.

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. 45. dakikada Mossoro’nun Michalak’ı düşürmesiyle aleyhine penaltı kararı verilen Göztepe, penaltıdan yediği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda 2 farklı geriye düşen sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni’nin golleriyle beraberliği yakaladı.

İrfan Can penaltı kurtardı

Maçın 90. dakikasında Göztepe ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Yasin Pehlivan’ın Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kalmasıyla hakem Özgür Yankaya bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Boldrin’in şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarsa da top oyun alanına döndü.

Boldrin bir kez daha şut atsa da top, kaleci İrfan Can’dan bir kez daha oyun alanına döndü ve topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golün ardından hakem Özgür Yankaya kısa bir süre oyunu durdurduktan sonra VAR kararıyla golün geçerli olduğunu kararını verdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe, maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Nefes kesen son: Rizespor 90+3'te güldü
Nefes kesen son: Rizespor 90+3'te güldü

Ligin 12. haftasında Rizespor ile Göztepe Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 45+4. dakikada penaltıdan Fernando Boldrin, 57. dakikada Konrad Michalak ve 90+3. dakikada Skoda kaydetti. İzmir temsilcisinin golleri, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni'den geldi.Bu sonuçla 3 hafta sonra kazanan Rizespor puanını 15'e yükseltti. Göztepe ise 18 puanda kaldı. Oyuna sonradan girdi, Hatayspor'u galibiyete taşıdı


  • Göztepe’den imalı paylaşım
  • Maçın ardından Göztepeli taraftarlar, maç hakemi Özgür Yankaya’ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, maçta aleyhlerine verilen 2. penaltı kararında yaşanılan olayın kural hatası olduğunu savundu. Göztepe Spor Kulübü de maçın ardından imalı bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaştı.


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