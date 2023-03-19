Guardiola'nın Haaland cevabı gündem oldu

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda Burnley'yi 6-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta 3 gol atan Erling Haaland, takımının farklı galibiyetinde başrolü oynadı.





Bu sezon 6. kez hat-trick yapan Norveçli yıldız, 37 maçta 42 gole ulaştı.





Oyundan alması tartışması çıkarmıştı





Erling Haaland, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 7-0 yendiği maçta 5 gol birden atmıştı. 22 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada bir kez daha fileleri havalandırması durumunda tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atarak Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun rekorunu geçecekti. Ancak City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 63. dakikada Haaland'ı oyundan almıştı.





"Hayatının geri kalanı sıkıcı olurdu"





Guardiola, tartışma çıkaran değişikliğiyle ilgili, "Haaland'ın Messi'nin rekorunu egale ettiğini tabii ki biliyorum. 60 dakikada 5 gol atması inanılmaz. Haaland daha çok genç. 22 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncu olsaydı, hayatının geri kalanı sıkıcı olurdu" açıklamasını yapmıştı.





Bu kez ironi yaptı





Burnley maçının da 63. dakikasında yıldız ismi oyundan çıkaran Guardiola, "Haaland'ı, Messi'in FA Cup rekorunu kırmaması için oyundan aldım" diyerek ironik bir yanıt verdi.





Bilindiği üzere Messi İngiltere'de hiç forma giymemişti.



























