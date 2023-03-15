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Spor

Erling Haaland 5 gol attı Pep Guardiola tartışma çıkardı

Manchester City'nin 7-0 kazandığı karşılaşmada Erling Haaland, 5 gol attı ve geceye damga vurdu. Haaland'ın rekor gecesinde Pep Guardiola'nın yıldız ismi kenara alması ise tartışma çıkardı.

Yeni Şafak
01:12 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erling Haaland - Pep Guardiola

Erling Haaland - Pep Guardiola

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde etti. Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye (23 yaş) aitti.

Öte yandan Haaland, Leipzig maçında 1 gol daha atması durumunda Messi ve Luiz Adriano'nun bir maçta en çok gol atma rekorunu kıracaktı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Haaland'ı 63. dakikada oyundan alarak bu rekorun kırılmasına engel olmuş oldu. Deneyimli teknik adamın bu tercihi, Haaland'ı sevenlerin tepkisini çekti.

Erling Haaland'ın maç sonunda yaptığı açıklama ise şöyle;
Pep'e, 'Beni oyundan alma, daha fazla gol atmak istiyorum' dedim.
#Manchester City
#Haaland
#Guardiola
1 saat önce
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Erling Haaland 5 gol attı Pep Guardiola tartışma çıkardı
ÖZET | Porto-Inter: 0-0
ÖZET | Manchester City-Leipzig: 7-0
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