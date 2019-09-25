Hacettepe - Yukatel Denizlispor: 0-4

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Denizlispor, deplasmanda Hacettepe ile karşılaştı. Mücadeleyi ’yi Denizlispor 8 ve 72. dakikalarda Oscar Estupian, 50. dakikada Recep Niyaz ve 78. dakikada Ali Eren Karadağ'ın kendi kalesine attığı golle 4-0 kazandı. Bu sonucun ardından Denizlispor bir üst tura yükseldi.

Maç Sonucu: Hacettepe SK 0-4 Yukatel Denizlispor'umuz#HCTvDNZ pic.twitter.com/Ybq2ydWrAm — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) September 25, 2019