Spor Hakan Çalhanoğlundan Stefan Kuntza övgü dolu sözler
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz'a övgü dolu sözler

Karadağ deplasmanında 2-1 kazanan A Milli Takım’ın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, gruptan çıkmanın tadını çıkarmak istediklerini söyleyerek “Play-Off’ta kim gelirse gelsin. Dünya Kupası rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Çalhanoğlu aynı zamanda teknik direktör Stefan Kuntz hakkında övgü dolu sözler kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Hakan Çalhanoğlundan Stefan Kuntza övgü dolu sözler
Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Karadağ’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Play-Off’a katılma hakkı kazanan A Milli Takım’da takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçın başında geriye düşmelerine karşın pes etmediklerini ve önemli olanın bu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, “1-1’den sonra ikinci golü bulmaya çalıştık ve başardık. Norveç’in Hollanda ile oynadığı maçla hiç ilgilenmedik. Sadece kendi oyunumuza baktık. Kazandığımız ve Play-Off’a kaldığımız için çok mutluyuz” dedi.
"Hocamız bizi bizi çok iyi hazırladı"

Dünya Kupası rüyalarının gerçek olmasını istediklerini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, “Bir adım ilerideyiz. Rakipleri de biliyoruz. Zor maçlar olacak. Biz bu süreçte kulüplerimize dönüp performansımızı yükseltemeye çalışacağız. Kim gelirse gelsin kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hocamız çok iyi hazırladı bizi. Rakipler için gereken hazırlığı yapacağız. Hocamız da analiz yapacaktır” dedi.

  • "Bu anın tadını çıkaracağız"
  • Avrupa Şampiyonası’nda İtalya maçına iyi başlamadıklarını ve İtalya’nın da olası rakipler arasında olduğunun hatırlatıldığı Hakan Çalhanoğlu, “İtalya karısında iyi başlamak çok önemliydi ama başaramadık. İtalya çok güçlü bir ülke. Her takım güçlü. Biz 10 gün Play-Off kuraları çekilene kadar bu zamanın tadını çıkaracağız. Gelen rakibe göre değerlendiririz” diyerek sözlerini tamamladı.

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