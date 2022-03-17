Spor Hakan Keleş "3 haftadır iyi oyun beni mutlu ediyor"
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Hakan Keleş: "3 haftadır iyi oyun beni mutlu ediyor"

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, son üç haftadır iyi oyun ve alınan galibiyetlerin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, şimdiki hedeflerinin Antalya deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Hakan Keleş: 3 haftadır iyi oyun beni mutlu ediyor
Hakan Keleş

Ligin 30’uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor hazırlıklarının Giresun etabını tamlayarak bu sabah Antalya’ya giden Giresunspor, pazar günü oynayacak olduğu maçın hazırlıklarına Antalya’da devam edecek.

Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, maç öncesi yaptığı açıklamada, Süper Ligde son oynadıkları 3 maçın 3’ünü de kazanarak iyi bir seri yakaladıklarını dile getirdi.

"Üç maçtır iyi oyunu sonuca yansıtıyoruz"

Üçte üç yapmak bizim için avantaj ve moral oldu ama hiçbir şey bitmiş değil. Bir maç kazanmayla hiçbir şey bitmiyor. Ne zaman matematiksel olarak garantilerseniz, o zaman süreç bitiyor. Üç maçtır iyi oyunu sonuca yansıtıyoruz. Bu da beni mutlu ediyor. Şimdi önümüzdeki Fraport TAV Antalyaspor maçı bizim için daha önemli oldu. İnşallah orada da istediğimiz sonucu alır, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleriz. Oyuncularıma güveniyorum. Deplasmandan iyi bir sonuç alarak milli araya daha rahat girmek istiyoruz.”

Chiquinho'dan 4 gole direkt katkı

GZT Giresunspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Chiquinho, çıktığı 5 maçta 4 gole doğrudan katkıda bulundu. Devre arasında takıma katılan ve ilk kez Fenerbahçe karşısında yeşil beyazlı formayı giyen Chiquinho, çıktığı ilk maçındaki ilk şutunda sarı lacivertli kaleci Altay’ı mağlup etti. Chiquinho, Giresunspor formasıyla çıktığı 5 Süper Lig maçında attığı 3 gol ve bir asistle 4 gole doğrudan katkı sağlarken oyuncunun performansı da teknik ekibi mutlu ediyor.

"Lig henüz bitmedi devam"

Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak da, Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ligin henüz bitmediğini belirtti. Yamak, yaptığı açıklamada, “Üç hafta önce yaptığımız programda hedefe ulaştık. Çok büyük emek ve özveri ile yaptığımız çalışmaların meyvelerini aldık. Tüm takım, teknik ekip, personel, yönetim ve büyük taraftarımızın destekleriyle bugün peş peşe 3’üncü galibiyetimizi aldık. Ama henüz bitmedi lig devam ediyor. Birlik ve beraberlikle devam edeceğiz. Beraber üzülenlerle birlikte hep beraber sevinmeye devam edeceğiz. Giresunspor sen bizim her şeyimizsin” ifadelerini kullandı.

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