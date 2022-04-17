Hakan Keleş: Bir puan bizim için iyi gözüküyor

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazanamıyorsak, kaybetmemek de önemli" dedi. Keleş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Onların istediği gibi oynamadık"

"Bizim için 1 puan önemliydi. Maçtan önce kazanmak istiyorduk. İstediğimiz oyunu pek oynayamadık. İstatistikler bizim için kötüydü, ancak rakibimizin istediği gibi de oynamadık."

"Bir puan bizim için iyi gözüküyor"

"Kazanamıyorsak, kaybetmemek önemliydi. Rakiplerimiz puan aldı, 1 puan bizim için iyi görünüyor."