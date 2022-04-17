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Hakan Keleş: Bir puan bizim için iyi gözüküyor

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bir puanın kendileri için iyi gözüktüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Keleş: Bir puan bizim için iyi gözüküyor
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazanamıyorsak, kaybetmemek de önemli" dedi. Keleş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Onların istediği gibi oynamadık"

"Bizim için 1 puan önemliydi. Maçtan önce kazanmak istiyorduk. İstediğimiz oyunu pek oynayamadık. İstatistikler bizim için kötüydü, ancak rakibimizin istediği gibi de oynamadık."

  • "Bir puan bizim için iyi gözüküyor"
  • "Kazanamıyorsak, kaybetmemek önemliydi. Rakiplerimiz puan aldı, 1 puan bizim için iyi görünüyor."

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