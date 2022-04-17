Hakan Keleş: Bir puan bizim için iyi gözüküyor

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazanamıyorsak, kaybetmemek de önemli" dedi. Keleş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Onların istediği gibi oynamadık"
"Bizim için 1 puan önemliydi. Maçtan önce kazanmak istiyorduk. İstediğimiz oyunu pek oynayamadık. İstatistikler bizim için kötüydü, ancak rakibimizin istediği gibi de oynamadık."
- "Bir puan bizim için iyi gözüküyor"
- "Kazanamıyorsak, kaybetmemek önemliydi. Rakiplerimiz puan aldı, 1 puan bizim için iyi görünüyor."