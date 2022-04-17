Giresun'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ateş hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen GZT Giresunspor ile Avrupa kupalarına katılım şansı elde etmek isteyen Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
Alınan bu sonucun ardından Karadeniz ekibi puanını 40'a, siyah-beyazlılar ise 51'e yükseltti. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. GZT Giresunspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.
İlk yarıdan dakikalar
- 8. dakikada GZT Giresunspor kontratağında Umut Nayir topu Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta stop yandan farklı şekilde auta gitti.
- 18. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kafa pasıyla Giresunspor ceza sahası içerisinde topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.
- 43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.
- Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar
- 47. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Sergio'nun sol kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve boşta kalan topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.
- 50. dakikada Beşiktaş savunması kendi yarı sahasından topu çıkarmak isterken Süleymanov rakibinden topu kaptı. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
- Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 sona erdi.
Domagoj Vida, ayağından sakatlanan eski takım arkadaşı Umut Nayir'e ilk müdahaleyi yaptı. #GRSvBJK pic.twitter.com/VHpEcVSpVR
Domagoj Vida, ayağından sakatlanan eski takım arkadaşı Umut Nayir'e ilk müdahaleyi yaptı. #GRSvBJK pic.twitter.com/VHpEcVSpVR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 17, 2022