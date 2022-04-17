Giresun'da gol sesi çıkmadı

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Fransız polisinden başörtülü kadınlara yol ortasında yumruklu saldırı: 'Buna yetkim var' savunması

Fransa'nın Asnieres kentinde polisin yol ortasında başörtülü iki kadını tartakladığı ve yumrukladığı görüntüler tepki topladı. Çevredekiler tarafından kaydedilen videoda, Fransız polis, "Evet ona vurdum, buna yetkim var." diyerek kendisini savundu.