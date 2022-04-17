Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Giresunda gol sesi çıkmadı
FUTBOL FUTBOL

Giresun'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
GZT Giresunspor-Beşiktaş karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ateş hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen GZT Giresunspor ile Avrupa kupalarına katılım şansı elde etmek isteyen Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Karadeniz ekibi puanını 40'a, siyah-beyazlılar ise 51'e yükseltti. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. GZT Giresunspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

İlk yarıdan dakikalar

  • 8. dakikada GZT Giresunspor kontratağında Umut Nayir topu Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta stop yandan farklı şekilde auta gitti.
  • 18. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kafa pasıyla Giresunspor ceza sahası içerisinde topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.
  • 43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 47. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Sergio'nun sol kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve boşta kalan topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.
  • 50. dakikada Beşiktaş savunması kendi yarı sahasından topu çıkarmak isterken Süleymanov rakibinden topu kaptı. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
  • Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 sona erdi.
Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lige damga vuruyor

Süper Lig'e damga vuruyor

​Devre arasında gelen futbolcu, 9 maçta 9 gol attı.
Habertürkte ikinci Allah Allah vakası: Tevfik Göksu İBBnin Engelleniyoruz algısını bir kez daha çürüttü

"İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız"

​Amasya'da feci kaza: Sürücü kurtarılamadı.
Şanssızlıklar <br>peşini bırakmıyor

Şanssızlıklar
peşini bırakmıyor

Süper Lig'de ilk çıktığı maçta şok yaşadı.

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 1 Mayıs'tan önce hesaplarda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.