Hasan Ali Kaldırım'dan duygusal veda: Formasını soyunma odasında bıraktı

Başakşehir'e transferi gündemde olan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'den ayrıldı. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı:

"2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram, 8 yılın ardından sona erdi. Kayserispor’dan toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş, tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum. Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe’den. Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutamayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaan biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele ve kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak büyük Fenerbahçe taraftarına şunları söylemek istiyorum; oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki, üç numaralı çubukluyu giymek için her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak bu formaya arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi üç numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum."

Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe'nin transfer hedefi Stiven MendozaLe 10 Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile ilgileniyor. Fransız ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.Stiven Mendoza kimdir?27 Haziran 1992 Kolombiya doğulumlu olan Stiven Mendoza, futbola ülkesinde başladı. 28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendoza, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı ve 1 karşılaşmada görev yaptı. Mendoza'nın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Stiven Mendoza'nın attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yöneticinin WhatsApp mesajları ortaya çıktıFenerbahçe'de Erol Bulut'un merakla beklenen yardımcısı belli oldu