Fenerbahçe transfer haberleri: Stiven Mendoza kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği harcama limitlerine rağmen bir günde dört transfer birden açıklayan Fenerbahçe, rotasını yeni oyunculara çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Amiens forması giyen Stiven Mendoza'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Peki, Fenerbahçe'nin istediği ve hızıyla ön plana çıkan Stiven Mendoza kimdir? Stiven Mendoza kaç yaşında? Stiven Mendoza nereli? Fenerbahçe Mendoza haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Stiven Mendoza
Le 10 Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile ilgileniyor. Fransız ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Stiven Mendoza kimdir?
27 Haziran 1992 Kolombiya doğulumlu olan Stiven Mendoza, futbola ülkesinde başladı. 28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendoza, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı ve 1 karşılaşmada görev yaptı. Mendoza'nın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.
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