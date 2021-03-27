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Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi Boupendza depremi

Gabonlu golcü Aaron Boupendza'nın koronavirüse yakalandığı bildirildi. Milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncunun Galatasaray maçında forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hataysporda Galatasaray maçı öncesi Boupendza depremi
Süper Lig'de 18 kez fileleri havalandıran Boupendza, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Süper Lig'i 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Hatayspor'da Boupendza depremi yaşanıyor.

Gabon Milli Takımı'nda bulunan 24 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Ganalı gazeteci Micky Jnr'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; testi pozitif çıkan Gabonlu futbolcular Aaron Boupendza ve Kevin Mayi, Angola maçı kadrosundan çıkarıldı.

İki futbolcunun da karantinaya alındığı belirtilirken, Boupendza’nın 3 Nisan Cumartesi günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray maçına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.


"Test sonucuyla ilgili elimize bir bilgi ulaşmadı"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın koronavirüse yakalandığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Konu hakkında kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirten Vardı, "Gabon Federasyonu’ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye’ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız” dedi.


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