Spor Boupendzadan harika gol Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcuyu yıktı
FUTBOL FUTBOL

Boupendza'dan harika gol: Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcuyu yıktı

Süper Lig'de forma giyen futbolcuların karşı karşıya geldiği Gabon-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçına Aaron Boupendza damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boupendzadan harika gol: Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcuyu yıktı
Aaron Boupendza Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Stade de Franceville'de oynanan mücadele Gabon'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Boupendza, 72. dakikada Bouanga ve 86. dakikada Aubameyang kaydetti.

Süper Lig'de Hatayspor'da oynayan Boupendza, maçta attığı şık golle adından söz ettirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Fenerbahçeli Tisserand ile Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

İşte Boupendza'nın maçta attığı o gol;



Bakasetas İspanya'yı üzdü
SPOR
Bakasetas İspanya'yı üzdü


Abone Ol Google News
İzmirde dehşete düşüren olay

İzmir'de dehşete düşüren olay

Ormanlık alanda kafatası ve kaburga kemikleri bulundu.
Konteynerkrizi büyüyor

Konteyner
krizi büyüyor

​Yerli sanayici çözümü THY ile TİM iş birliğinde görüyor.
ABDli kongre üyesi Cannon protesto ettiği valinin kapısını çalması üzerine ters kelepçeyle gözaltına alındı

​Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak.

"Fransa'nın ve imajı uluslararası düzeyde zedelendi."

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

​Deniz trafiği durdu: Günlük zarar 9,6 milyar dolar.

Bitcoin üzerinden ​12 milyon lira dolandırdılar.

​Kar kalınlığı yükseklerde 40 cm'e kadar çıkacak.

Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.
Manipülasyon hüsranla bitti

Manipülasyon hüsranla bitti

Borsa spekülatörlerinin peşinden giden kaybetti.
Anayasa kadrosu

Anayasa kadrosu

​Üye sayısı 50'den 75'e çıkarılan MKYK'ya 23 hukukçu girdi.
Çinli bakana Uygur mesajı

Çinli bakana Uygur mesajı

​Görüşmeye dair açıklama Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi.
Zamanı geldi

Zamanı geldi

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın anayasa çağrısına tam destek.
Camilerde LGBT <br>vaazı verilmeliymiş

Camilerde LGBT
vaazı verilmeliymiş

​Macron hükümetinin hadsiz bakanından çirkin açıklama.
Dinamik dönem başladı

Dinamik dönem başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden 81 ili ziyaret etmelerini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.