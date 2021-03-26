Boupendza'dan harika gol: Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcuyu yıktı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
Stade de Franceville'de oynanan mücadele Gabon'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Boupendza, 72. dakikada Bouanga ve 86. dakikada Aubameyang kaydetti.
Süper Lig'de Hatayspor'da oynayan Boupendza, maçta attığı şık golle adından söz ettirdi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Fenerbahçeli Tisserand ile Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
İşte Boupendza'nın maçta attığı o gol;
Aaron Boupendza 🤯🇬🇦#TotalAFCONQ2021 | @fegafoot_gabon pic.twitter.com/Vplc5NF4Oh
Aaron Boupendza 🤯🇬🇦#TotalAFCONQ2021 | @fegafoot_gabon pic.twitter.com/Vplc5NF4Oh— CAF (@CAF_Online) March 25, 2021