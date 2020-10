MLS ekiplerinden Inter Miami, deplasmanda NY Red Bulls ile karşı karşıya geldi. Mücadelede geriye düşen konuk ekip, dünyaca ünlü yeni transferi Gonzalo Higuain'le maçı 2-1 kazandı.

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada frikikten Higuain kaydetti.

NY Red Bulls'un tek golü ise 53. dakikada Mosso'dan geldi.

İşte Gonzalo Higuain'in takımına galibiyeti getiren o golü;

Gonzalo Higuain MLS'teki ilk golünü böyle attı🚀pic.twitter.com/MUqClcLfPb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 8, 2020