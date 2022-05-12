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Hikmet Karaman maçı locadan izledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan Kayserispor'un tecrübeli teknik direktörü Hikmet Karaman Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi. Tecrübeli hoca maçı zaman zaman tablet ile kaydettiği görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Hikmet Karaman maçı locadan izledi
Hikmet Karaman

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda locadan takip etti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşıyor.
Dün Trabzonspor’u yenerek finale adını yazdıran Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman, Sivas-Alanya maçını izlemek için Sivas’a geldi. Karaman, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumunda locadan maçı izledi.

Deneyimli teknik adamın zaman zaman maçı tablet ile kaydettiği görüldü.

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