SÜPER LİG

Hikmet Karaman'dan lige başlama kararına tepki: Biraz daha beklemeliyiz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in başlama kararının doğru olmadığını belirterek, "Futbol resmi göremiyoruz. Mevcut durum buna engel teşkil ediyor. Ben biraz daha beklenmesi taraftarıyım. Futbola dönebilmemiz öyle kolay değil. Güven ortamı lazım. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiçbir soru olmamalı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Hikmet Karaman yönetimindeki Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor.

Hikmet Karaman yönetimindeki Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Taha AYHAN

Türkiye Futbol Federasyonu’nun lige yeniden başlama kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaman, kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

UEFA’nın aldığı kararlarda ekonomik tablo kaygısı güttüğünü belirten Karaman, "Futbol resmi göremiyoruz. Mevcut durum buna engel teşkil ediyor. Birçok ülke spora başlamak istiyor. Fakat güven ortamını oluşturmadan bu çok tehlikeli. Mutlaka ekonomik getirdiği baskılar var. Şimdi UEFA deniyor. UEFA kim güçlü ülkelerden oluşan yönetime sahip bir kurum. Ben biraz daha beklenmesi taraftarıyım. İnşallah bu virüs kısa zamanda kontrol altına alınır ve ondan sonra başlanır. Çünkü futbol bir takım oyunu. Bu yapının içinde birçok profesyonel var. Bunlar bir araya geldiğinde temas mesafesi oluşuyor. Böyle bir ortam içerisinde futbolun başlayabilmesi için öncelikle sağlıklı ortamın oluşması lazım" diye konuştu.

"Güven ortamı lazım"

Karaman, dönüş için güven ortamının şart olduğunu kaydederek şunları söyledi;

  • "Futbola dönebilmemiz öyle kolay değil. Güven ortamı lazım. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiçbir sorunun olmaması lazım. Psikolojik boyutu var bunun. Birden bire 45 gün aradan sonra çık bana performans göster diyeceksin. Her kulübün iç yapısı aynı değil. Ya oyuncuların geçmiş alacakları var. Kulüpler zor durumda ödeyemiyor. Sadece siz bir tarih verip başlıyoruz demeniz öyle kolay değil. 15 Mayıs’ta uçak seferleri başlıyor. Burada minimum her kulübün 4 haftaya ihtiyacı var hazır olması için. Bu 3 hafta olursa büyük risk olur. Burada düşme mücadelesi ve şampiyonluk mücadelesi farklı sonuçlara gebe olabilir. Çünkü orta sıralardaki takımlar belkide aynı ciddiyette olmayacaklar. Herkese şunu söylüyor, teknik adamların görüşleri alınıyor mu? Ben şahsen düşüncelerimi başkanla, sportif direktörle paylaşıyorum."

Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu
Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig’in başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "En muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran’da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz’da bitirilmesi" dedi.Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TRT Spor’da yaptığı açıklama ile liglerin muhtemel başlama tarihini verdi. Sepil, "Bu sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ve dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak çok zor. Bu konudaki sorumluluk TFF’de. Nihat Başkan, bir takım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi. Bu konuda karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu. Bunun sonucunda da futbol maçlarının devamı üzerine karar verilecek. En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa’da, hem Türkiye’de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak. En muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran’da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz’da bitirilmesi. Tabii ki bu senaryo, gözüken senaryo ama ay sonunda TFF Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile tekrar duruma bakılacak" dedi."Maçları tek şehirde oynamak söz konusu değil""Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek. Federasyon, UEFA ve FIFA bunu hep söylüyor. Liglerin bitirilmesi yönünde irade var. Bugün yapılan konuşmalarda, liglerin bitirilmemesi ve bitmediği durumlarda neler yapılacağı konuşulmadı. Bugün haziran ortasında başlayıp, temmuz sonunda ligleri ve kupayı bitirmek konuşuldu""Tüm dünyada kulüpler çok büyük gelir kaybetti""En önemli konulardan biri mali konulardı. Sayın Bakana, kulüpler ve federasyonlar durumlarını dile getirdi. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kulüpler çok büyük gelir kaybetti. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık. Bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. TFF ve Süper Lig kulüpleri birlikte hızlıca bir grup kuracak. Sayın Bakan, moderatör olacak. Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak"UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istediUEFA'dan kulüplere 70 milyon euroluk yardım


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