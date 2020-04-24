Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig’in başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "En muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran’da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz’da bitirilmesi" dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TRT Spor’da yaptığı açıklama ile liglerin muhtemel başlama tarihini verdi. Sepil, "Bu sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ve dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak çok zor. Bu konudaki sorumluluk TFF’de. Nihat Başkan, bir takım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi. Bu konuda karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu. Bunun sonucunda da futbol maçlarının devamı üzerine karar verilecek. En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa’da, hem Türkiye’de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak. En muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran’da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz’da bitirilmesi. Tabii ki bu senaryo, gözüken senaryo ama ay sonunda TFF Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile tekrar duruma bakılacak" dedi.

"Maçları tek şehirde oynamak söz konusu değil"

"Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek. Federasyon, UEFA ve FIFA bunu hep söylüyor. Liglerin bitirilmesi yönünde irade var. Bugün yapılan konuşmalarda, liglerin bitirilmemesi ve bitmediği durumlarda neler yapılacağı konuşulmadı. Bugün haziran ortasında başlayıp, temmuz sonunda ligleri ve kupayı bitirmek konuşuldu"

"Tüm dünyada kulüpler çok büyük gelir kaybetti"

"En önemli konulardan biri mali konulardı. Sayın Bakana, kulüpler ve federasyonlar durumlarını dile getirdi. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kulüpler çok büyük gelir kaybetti. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık. Bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. TFF ve Süper Lig kulüpleri birlikte hızlıca bir grup kuracak. Sayın Bakan, moderatör olacak. Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak"

UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi UEFA'da liglerin ne zaman biteceğiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Şu anda askıya alınan liglerin haziran ayında başlayıp 3 Ağustos'a kadar bitmesi istendi.Haziran ayında başlayamayacak durumda olan ülkeler play-off sistemi önerildi. Liglerini tamamlayamayacak ülkelerin kulüplerinin gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım yöntemleri de netleşti. Wild Card gibi bir davet uygulaması ya da UEFA sıralamasına göre değil tamamen puan durumundaki son yerine göre karar verileceği belirtildi.UEFA'dan kulüplere 70 milyon euroluk yardımBelçika ve İskoçya'nın sunumu hakkında UEFA'dan açıklama:"Belçika ve İskoçya'dan futbol otoritelerinin yaptıkları sunumların bir sonucu olarak, ortaya çıkan sorunlar komitemiz tarafından tanınmış, 2020-21 Avrupa kupalarına katılım için uygunluk kriterleri hakkında kılavuzlar onaylanmıştır. Kılavuz, UEFA kulüp müsabakalarına katılımının her zaman sportif başarı temelinde gerçekleşmesi ilkesini yansıtmaktadır. Bu yüzden UEFA, ülke federasyonlarını, liglerini oynatmak adına tüm seçenekleri keşfetmeye ve bunun doğal sonucu olarak bu yolla Avrupa kupalarına katılmaya davet eder. Tabii bu arada futbolcu, seyirci ve futbolla ilişkili kişilerin sağlıkları birinci öncelik olarak tutulmalıdır."UEFA: "Liglerin tamamlanamaması halinde UEFA turnuvalarına katılma prosedürleri nesnel ve şeffaf olmalıdır. Federasyonlar ve ligler, sıralamaları ve koşulları göz önünde bulundurarak nihai kararı alma yetisine sahip olmalıdır."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 23, 2020