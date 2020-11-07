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Hikmet Karaman'ın bahsettiği aşçı futbolcuları dolandırıp kaçmış!

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın Rizespor'u çalıştırdığı dönemde kulübe dahil ettiği aşçıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yeşil-mavili eski futbolcu, söz konusu aşçının oyuncuları 40 bin lira dolandırdığını öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hikmet Karaman iki farklı dönemde Rizespor'u çalıştırdı.

Hikmet Karaman iki farklı dönemde Rizespor'u çalıştırdı.

Çaykur Rizespor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman, Tivibu Spor'da katıldığı programda Karadeniz ekibinde görev aldığı dönemde kulübe dahil ettiği aşçı ile ilgili açıklamalar yaptı.

"Gelir gelmez futbolcuların motivasyonu değişti"

O dönem kulüpteki aşçıların bir profesyonel futbol takımına hitap etmediğini ifade eden Karaman, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen oyuncu grupları var. Sadece Türk oyuncular yok ki köfte yap, kuru fasulye yap. Hilton otelinin müdürüne bana 3-6 aylık bir aşçıbaşı göndermesini istemiştim. Aşçı çok para istiyordu. 'Parasının da yarısını biz futbolcular ödeyelim' dedik ve geldi. Bir anda oyuncunun motivasyonu da değişti. Yanına da 2 tane Rizeli genç aldık. Ertesi gün her şey değişti. Sonra o adam gitti, Rizeli gençler orada kaldı" dedi.


"Futbolcuları dolandırdı"

Hikmet Karaman'ın Tivibu Spor Twitter hesabından paylaşılan bu açıklamalarının altına, Rizesporlu eski futbolcu Murat Duruer'den sosyal medyada gündem olan bir yorum geldi. Duruer, Karaman'ın bahsettiği aşçının futbolcuları 40 bin TL dolandırdığını ifade etti.

İşte o paylaşım;

Murat Duruer'in aşçı hakkındaki paylaşımı
Murat Duruer'in aşçı hakkındaki paylaşımı

Hasan Kartal'dan Fenerbahçe'ye: Arayacaklarını söylediler, aramadılar
Hasan Kartal'dan Fenerbahçe'ye: Arayacaklarını söylediler, aramadılar

Geçen sezon Çaykur Rizespor’a Vedat Muriqi için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rize ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan 26 yaşındaki golcü için Rizespor’a gelirinden yüzde 15 pay verecek. Vedat Muriqi'nin satışından yüzde 15 kazanacak olan Çaykur Rizespor, Kosovalı futbolcunun Lazio’ya satılmasının ardından yaklaşık 1.5 milyon euroyu kasasına koymayı bekliyor. "Ödeme bekliyoruz"Vedat Muriqi’nin transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirten Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizi arayacaklarını söylediler, henüz aramadılar, biz de bekliyoruz. Az çok ne şartlarda gittiğini biliyoruz. 17.5 milyon euroya satıldı. Sözleşme şartları çerçevesinde bize ödemeleri yapacaklardır. Yüzde 15 alacağımız var, bekliyoruz” dedi.'Vedat Muriqi'li Lazio farklı kaybetti (Özet)'Futbolda şike' davasında Aziz Yıldırım beraat etti

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