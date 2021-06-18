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Hırvatistan ve Çekya puanları paylaştı

EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan, Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan turnuvadaki ilk puanını alırken Çekya puanını 4'e yükselti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırvatistan ve Çekya puanları paylaştı
Hırvatistan ve Çekya 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile Çekya, İskoçya'da bulunan Hampden Park'ta karşı karşıya geldi.

Çekya, 37'nci dakikada Schick'in penaltıdan attığı golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Hırvatistan bu gole 47'nci dakikada Perisic'in ayağından bulduğu golle cevap verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Çekya puanını 4'e yükseltirken, Hırvatistan da EURO 2020'deki ilk puanını aldı.

Gruptaki son maçlar

  • 2 maçta aldığı 4 puanla turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Çekya, D Grubu'ndaki son maçta İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise İskoçya ile mücadele edecek.


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