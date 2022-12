Houston Rockets Alperen ile kazandı

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, konferansın iddialı ekibi Suns'ı mağlup etti. Suns'ın yenilgi serisi 5 maça çıktı.

Alperen'den double double

Ev sahibi Rockets'ta 26 sayı, 7 ribaunt üreten Jalen Green sahanın en skoreri oldu. Kevin Porter 18 sayı, 5 ribaunt, Alperen de 10 sayı, 16 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Suns'ta Chris Paul 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Mikal Bridges 18 sayıyla mücadele etti. All-star gardı Devin Booker'dan yoksun sahaya çıkan Suns'ın pivotu Deandre Ayton, 2. çeyrekte yaşadığı sakatlık sonrası oyuna geri dönemedi.