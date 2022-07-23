Spor Hull City Tettehi duyurdu
TRANSFER

Hull City Tetteh'i duyurdu

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, son olarak Benjamin Tetteh'i de transfer ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull City Tettehi duyurdu
Benjamin Tetteh'in piyasa değeri 2.3 milyon Euro.

Hull City'de Süper Lig modası devam ediyor. Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Jean Michael Seri, Allahyar Sayyadmanesh, Oscar Estupinan hamlesinden sonra, geçtiğimiz dönem Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh'i de transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Benjamin Tetteh ile 2+1 yıl sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Malatyaspor, Ganalı golcüyü 20-21 sezonunda Sparta Prag'dan 650 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna dahil edip, sezon sonu da 2 milyon Euro opsiyonunu kullanarak transfer etmişti.

  • Tecrübeli santrfor, Malatya'da 60 maçta forma giyip 14 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

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