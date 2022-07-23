Spor Beşiktaşta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'ta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu

Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında forma giyen Fildişi Sahilli oyuncusu Badra Cisse, İspanya kampına katıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beşiktaşta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu
Badra Cisse

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş'ta kampa sürpriz bir isim katıldı.

Antrenmanda dizine darbe alan Francisco Montero'nun sakatlığı sebebiyle 19 yaşındaki defans oyuncusu Badra Cisse, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi üzerine İspanya'ya gelerek kampa dahil oldu.

Savunma bölgesinde görev yapan genç oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı.

  • Cisse, geçen sezon Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımıyla 33 maça çıkarken 1'de gol atmıştı.
Piknikçi denetimi

Piknikçi denetimi

​İstanbul ormanlarında yangınlara karşı 7/24 nöbet...
Yanlış anlaşıldı

'Yanlış anlaşıldı'

Kasaplar Federasyonu Başkanı tartışmalara açıklık getirdi.
Türk edebiyatının usta kalemi ve Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören Hakka yürüdü

Liste ​belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Dünyanın gözü onun üzerinde: Türkiye'nin göklerdeki müthiş gücü.​

​İçme suyundan etkilenen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dev kayaların arasında kimsenin görmediği bir yerde ortaya çıktı.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.