Beşiktaş'ta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu

Spor

İngiliz futbolcudan Ozan Tufan için olay sözler: "Gerçek bir rezaletti"

Watfordlu futbolcu Dan Gosling, kulübün durumunu anlattığı bir röportajda Ozan Tufan ile ilgili de konuştu. Gosling, 3 milyon Euro karşılığında Hull City'e transfer olan Tufan için, 'hiçbir şey umrunda değildi, buraya uygun bir oyuncu değildi' diye konuştu.