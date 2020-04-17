Hüseyin Çimşir takımını mental olarak hazır tutmaya çalışıyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Süper Lig’in en genç teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, lig her an başlayacakmış gibi takımını fiziksel olarak hazır tutmanın yanında zihinsel ve ruhsal yönden de oyuncularını hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Oyuncuları sıkı takip ediyor

Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir Süper Lig’de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası takımına en iyi etkiyi yapan isimler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen 40 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’in korona virüs nedeniyle ertelenme süreciyle birlikte 117 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. Süper Lig’de puanını 53’e yükselten Trabzonspor, averajla lider konumda yer alıyor.

Abdülkadir Ömür hayalindeki takımı açıkladı Karantina günlerini ailesiyle birlikte Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde geçiren Abdülkadir Ömür, kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Köpeği ile birlikte vakit geçirmeyi seven yıldız oyuncu Süper Lig’in başlamasını ise sabırsızlıkla bekliyor.Tempo yakalamıştıTrabzonspor’un 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Çaykur Rizespor maçında Sosa’nın yerine 87. dakikada oyuna girerek yeşil sahalara tekrar dönen oyuncu, 1-1 beraberlikle biten Gaziantep FK maçında 20 dakika, 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika, 1-1 beraberlikle biten Medipol Başakşehir maçında ise ayağında ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkmıştı. Sakatlığının ardından iyi bir dönüş yaparak tempo yakalamaya çalışan yıldız oyuncu korona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesiyle özlem duyduğu futbola dönmek için sabırsızlanıyor."Sosa’dan çok etkilendim"Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, takım kaptanı Jose Sosa’nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Sosa bir önceki senelerde çok durgundu ve bazı sıkıntıları vardı. Tartışıldığı zamanlarda bile neler yapabileceğini gösteriyordu. O zamanlar ben anlamıyordum ama antrenmanlarda onunla aynı takımda olmayı çok istiyordum ve mutlu oluyordum. Ben pas yapmayı seven bir oyuncuyum. Pas yaparak kaleyi gitmeyi çok isterim. Sosa ile de pas yapmayı çok seviyorum. Gününde olduğunda enerjisiyle herkesi etkileyen bir yetenek. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Ben onu, onun da beni sevdiğini biliyorum. Kaptan olarak da çok iyi bir karakter" dedi. "En büyük hedefim Barcelona’da oynamak"Birçok Avrupa Kulübünün transfer listesinde olan yetenekli futbolcu, en büyük hedefinin Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Çocukluğundan beri Barcelona’da oynamayı hayal ettiğini belirten yıldız oyuncu, "Barcelona’nın maçlarını izlemekten büyük bir keyif alıyorum. Iniesta’yı örnek alıyorum. Sahadaki duruşu ve saygınlık olarak önemli bir isim. Yetenek olarak ise beni Messi’ye benzettikleri için 2-3 sene içinde eğer ona yetişebilirsek onunla birlikte oynama hayalim var. Büyük bir Messi hayranıyım. En büyük hedeflerimden biri Türkiye en iyi şekilde temsil etmek. Hayalim Barcelona’da forma giymek ve tabii ki yetişebilirsem Messi ile birlikte oynamak" ifadelerini kullandı.Abdülkadir Ömür'den paylaşım: İnsanlar Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyorAbdülkadir Ömür: Ula bi gülme da pic.twitter.com/mZ3YyKaPNl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Mart 2018

Çimşir, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelecek kararı beklerken, bir taraftan ise takımını belirlenen programlar dahilinde fiziksel anlamda bireysel olarak hazır tutmaya çalışıyor. Erteleme kararı alınmasının ardından oyuncularına evlerinde yapabilecekleri antrenman programları hazırlayan ve gerekli çalışma aletlerini oyuncularına ulaştırarak yakın takip yapan genç teknik adam, fizik kondisyon açısından bireysel çalışmaların yanında oyuncularını bu zorlu süreçte mental olarak da hazır tutmaya çalışıyor.

Mental hazırlık

Süper Lig’in başlamasıyla birlikte oyuncularının mental sıkıntılar yaşayabileceğinin hesaplarını yapan genç teknik adam, bu konuda da hazırlıklarını sürdürüyor. Bireysel antrenmanlarla oyuncularını evlerinde hazır tutmaya çalışan Çimşir, hem bu sıkıntılı süreçle baş etme hem de ara verilen liglerin başlamasıyla birlikte yeniden oyuncularını şampiyonluk yarışında gerekli performansları ortaya koyabilmeleri için zihinsel ve ruhsal açıdan da hazırlamaya çaba harcıyor.

Gol yemeden kazanılan kupa! #KupaHikayeleri 🏆



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