Spor Hüseyin Türkmen Yeni Şafaka konuştu "Çocukluk hayallerim gerçekleşti"
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Hüseyin Türkmen Yeni Şafak'a konuştu: "Çocukluk hayallerim gerçekleşti"

Trabzonspor’un genç oyuncusu Hüseyin Türkmen, şampiyon oldukları maçın ardından yaşadıkları coşkuyu ve zafere giden yolu Yeni Şafak’a anlattı. Hüseyin, “Geçmişte bize bu duyguları yaşatan efsanelerin hayallerini kurarak ‘Acaba yapabilir miyiz’ dedik. Ve o şekilde çalıştık. Hedefim hep şampiyonluktu” şeklinde konuştu.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Hüseyin Türkmen Yeni Şafaka konuştu: Çocukluk hayallerim gerçekleşti
Hüseyin Türkmen, yazarımız Ali Kemal Yazıcı'nın sorularını yanıtladı.

Trabzonlu sevdiğini sever de döver de diye bir söylem vardır. Trabzonspor’un çaresizlik döneminde henüz bıyıkları terlememiş gençlerden bugün tecrübe kapısının eşiğinde bir oyuncu Hüseyin Türkmen, Yeni Şafak gazetesinin bugünkü konuğu. Zaman zaman alkışlanan zaman zaman da imha edilmeye çalışılan Hüseyin Türkmen, profesyonel takıma gelişlerindeki zor zamanlarla, bugün ulaşılan şampiyonlukta yaşanan mutluluğu samimi duygularla anlattı.

Altyapıdan yükselişlerini ve altyapıda yükselmeyi bekleyen kardeşlerine önemli mesajlar veren Hüseyin Türkmen, dün yayınlanan başkan Ahmet Ağaoğlu’nun röportajında belirttiği gibi belki de Trabzonspor tarihinin yaşanan en sıkıntılı döneminden şampiyonluğa ulaşılan geçişin kahramanlarından. “Çok zor süreçler yaşadık” diyen Hüseyin Türkmen, o günlere yeniden dönerek, “Biz takıma çıktığımız zamanda maalesef ekonomik sıkıntılar vardı. Şehir, takıma küsmüştü. Bir bütün haline gelerek bugünlere ulaştık” dedi. Hüseyin Türkmen, “Geçmişte bize bu duyguları yaşatan efsanelerin hayallerini biz de kurduk. ‘Acaba biz de yapabilir miyiz’ diye düşündük. Ve o şekilde çalıştık. Hedefim hep şampiyonluktu” şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun 'gençlerle yarışacağız' ifadesini hatırlattığımız Hüseyin, “Altyapıdan kim gelirse gelsin her zaman onları destekledim. Ve Ahmetcan en öne çıkan isim oldu. Gerçekten çok başarılı, çok teknik güçlü bir stoper oldu” dedi.

Hüseyin Türkmen ve Yeni Şafak Yazarı Ali Kemal Yazıcı
Hüseyin Türkmen ve Yeni Şafak Yazarı Ali Kemal Yazıcı

"Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğiz"

Hüseyin Türkmen, “Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için tüm camiaya çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum, bizi gayet iyi anladıkları için. Öte yandan kendimle alakalı çok daha iyi zamanlar göreceğimi düşünüyorum. Seneye takımımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynayacak. İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon’da duyarız. Başarılı oluruz. Bunun için şimdiden çalışmalar başladı. Kendimize güveniyoruz inşallah seneye çok daha parlak olur” diye konuştu.

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"Uğurcan en iyisini hak ediyor"

Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimalini sorduğumuz Hüseyin Türkmen, “Futbol, gelişen bir oyun. Güne ayak uydurmak zorundasınız. Ve Uğurcan artık 3 tane kupası olmuş, gelişmiş, kendisini geliştirmiş bir oyuncu. Ben her zaman arkadaşlarım için en iyisini isteyen birisiyim. Bunu en başta Yusuf Yazıcı için de istemiştik. O gitti, UEFA deneyimi gösterdi, Şampiyonlar Ligi deneyimi gösterdi. Uğurcan için de inşallah en güzelleri olur. Maalesef vedalar acıdır, üzüntü yaşatır insana. Fakat arkadaşım mutlu olacaksa neden olmasın. Aynı şekilde Abdulkadir Ömür için de geçerli. İnşallah onlar için en iyisi olur” dedi.

"Trabzonspor taraftarı çok büyük"

Bordo-mavili taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahseden Hüseyin Türkmen, “Hayalini kurduğunuzda her şey mümkün. Trabzonspor taraftarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Adı üstünde bize her yer Trabzon. Nerede olursa olsun bizi her zaman desteklediler. Bu sözler güzel ama altını doldurmak daha güzel oldu. Buradaki kutlamalarda, zaten maçları saymıyorum hepsinde fulle oynadık. Kutlamalarda olsun, Altay maçında olsun gerçekten insanlar bilet bulamadı. 200 bin olsa 200 bin olacak, 300 bin olsa 300 bin olacak. Yenikapı’da 400 bin kişi coşkuyla kutladı. Çok büyük taraftar kitlemiz var” dedi.

Hüseyin Türkmen röportajının tamamını bu videodan izleyebilirsiniz:

Ahmet Ağaoğlu tarihi şampiyonluğun hikayesini Yeni Şafak'a anlattı: "İnanç ve sabır"
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