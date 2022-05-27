Ahmet Ağaoğlu tarihi şampiyonluğun hikayesini Yeni Şafak'a anlattı: "İnanç ve sabır"

2021-2022 Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nunda şampiyon olan ve mutlu sona ulaşan Trabzonspor, taraflı tarafsız her kesimin büyük bir beğeniyle takip ettiği muhteşem kutlama törenleriyle de kupasını alarak sezonu tamamladı. 2021-2022 futbol sezonu bordo-mavili takım için sadece rekabeti, mücadeleyi ve sonuca odaklı bir yarışı barındırmadı. Sezonun ardından oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlardan çok başkan Ahmet Ağaoğlu ile başlayan 4 yıllık büyük yürüyüşün arttırdığı kulüp performansı ve buna bağlı takım performansının şampiyonlukla taçlanmasının reçetesi kaldı. Bordo-mavili kulübün anayasası olarak da nitelendirdiğim bu büyük değişimin hikayesini, bilinmeyenlerini, uzun ve yorucu serüvenini Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Şafak Gazetesi’ne anlattı.

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Ahmet Ağaoğlu ve yazarımız Ali Kemal Yazıcı

"Gençlere onlardan daha çok inanıyorum"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadro maliyetlerini düşürmenin yanı sıra gençleşmenin önemine dikkat çekti. Ağaoğlu, “Maliyetlerin 40 milyon Euro sınırına dayandığı bir yerde finansal disiplin gibi de bir planınız varsa giderlerinizi düşürmek zorundasınız. Kadro maliyetini düşürdüğümüz zaman oluşacak boşluğu en az yüzde 60-70-80 oranında performans göstererek kapatacak futbolculara sahibiz. O arada mesela U-21 vardı. Bana kalırsa kaldırılması son derece yanlış bir karardı. Orada uzun zamandır izlediğim oyuncular vardı. Yusuf, Ömür, Türkmen, Parmak vardı. Uğurcan, U-21’de Fransa’ya karşı oynadığımız bir maçta 10 tane yüzde 100’lük gol kurtardı. Böyle bir kaleciniz varken kullanamıyorsanız yaşından ötürü o zaten son derece yanlış bir algı. Bir oyuncu 18-19-20 yaşına geldiğinde A takımda forma giyemiyorsa bunu ileriye dönük değerlendirmek yanlış bir yaklaşım. 20 yaşındaki futbolcu artık Avrupa statüsünde genç oyuncu değil. Oynayamayacak durumdaysa zaten tokalaşıp göndermemiz lazım. Ona da yazık size de yazık. Orada her zaman kadro maliyetini düşürsek de, önemli isimlerle, yıldız statüsündeki oyuncularla yollarımız ayırsak da, yarışın içerisinde olacağız derken gençlere güveniyorum ve başarabileceklerine inanıyorum. Hatta onlardan 2-3 kat daha çok inanıyorum. 2-3 yıllık süreçte onların Trabzonspor’u yarışın içerisinde tutacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

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"Listede alamayacağımız oyuncu olmadı"

Trabzonspor’un finansal yapılanmasından sonra sportif yapılanmasından da bahseden Ağaoğlu, istedikleri futbolcuları aldıklarını söyledi. Teknik direktör ve izleme komitesinden kulübün finansal yapısıyla örtüşen bir liste geldiğini ifade eden Ağaoğlu, “Bonservis ücreti 10-15 milyon dolar olan oyuncu bizim listemizde hiç yer almadı. Ne izleme komitesi ne de hoca tarafından. Trabzonspor yönetimi hocanın istediği tüm oyuncuları aldı gibi bir algı var. Alamayacağımız oyuncuyu hoca bizden istemedi. Önümüze 10- 15 milyon Euro bonservis, 3 milyon Euro maaşı olan oyuncu gelmedi. İlk tercihimiz bonservisi elinde olan oyuncular. Bir futbolcunun bonservisinin elinde olması tamamen bedavaya alıyorsunuz anlamına gelmiyor. İmza parası vermeniz gerekir. Tercihimiz düşük bonservis ücretli ya da bonservisi olmayan oyuncular. Hocayı ve izlemeyi önceden bilgilendirdik. Durum böyle olunca transferlerin son haftaya, son günlere kadar medyada yer almamasının sebebi yönetim tarafından yürütülmüş olmasıydı” ifadelerini kullandı.

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Alanyaspor maçı sonrası yaptığı, “4 hafta sonra konuşacağım” açıklaması hakkında görüşlerini dile getiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun geleceğini şubat ayında hissettiğini söyledi. Ağaoğlu, “Bu ‘4 hafta sonra şampiyon olacağız’ anlamında değildi. Geçen sene farklı bir algı politikası izledik. Biraz daha zaman kazanmak için o 4 haftanın esprisi oydu. ‘4 hafta sonra şampiyon olacağız o zaman konuşuruz’ anlamında değildi. Ülkenin de gerçeklerini göz önünde bulunduran bir saha dışı politika izledik. Tabii ki nihai hedef şampiyonluk. Ama her zaman söylediğim gibi sabrederek ve rakiplere de saygı göstererek. Ligin 10-11. haftalarında işlerin planladığımız gibi gittiğini gördüm. O bir kriterdi benim için. Ama Şubat ayının 2. veya 3. haftası kendime söyledim ‘bu işi bitirdik’ diye” dedi

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 8 Nisan 2018’deki kongrede camiadan ve taraftardan sabır istemesiyle ilgili olarak, “Çok pozitif algılandı. Zaten bu kadar pozitif algılanmasaydı, bu 4 yıllık sabır olmazdı” dedi. 4 yıllık sabrın Trabzonspor camiasında bugüne kadar her yönetime gösterilen bir sabır olmadığını belirten Ağaoğlu, “Genel kurul olsun, divan kurulu olsun, hemen hemen bütün birimler sükunet içinde destek verdi. O sabır ve destek olmasaydı zaten mümkün olmazdı. Bu sabır taraftarımız tarafından da desteklendi. İnandığınız bir şeye sabredersiniz. Sizde inanç olmazsa o sabır bir anlam ifade etmez. İnandılar aynı zamanda inandıkları için de destek oldular. Eğer öyle bir inanç olmasaydı o sabrı göstermeleri de mümkün olmazdı” dedi.

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"Bankalarla anlaşma dönüm noktasıydı"

Türk futbolunun en önemli sıkıntısının finansal istikrar olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bankalarla anlaşmanın dönüm noktası olduğunu söyledi. 4 yıl önce Türk futbolunda bankalara, kulüplere, oyunculara olan borçların 14 milyar lira sınırını aştığını belirten Ağaoğlu, “Bizimle beraber aslında bizden daha fazla gelirden yararlanan diğer 3 büyük kulüp vardı. O dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın öncülüğünde 3-4 banka bir araya gelerek kulüplerin birikmiş ve sağlıklı bir plan oluşturulmadığı taktirde ödenmesi mümkün olmayan borçlarını önce 5 yıllık daha sonra 2+7 yani 9 yıllık bir ödeme planının içerisine sokarak yeniden yapılandırdılar. TFF lisans talimatını yürürlüğe koydular. O da UEFA’nın taleplerinden birisiydi. Türk futbolunun finansal anlamda dönüm noktalarından birisiydi” dedi.

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"Nwakame'ye en fazla 1.5 milyon Euro"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların merakla beklediği Nwakaeme’nin sözleşme durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ağaoğlu, “Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. Oyuncu açısından baktığımız zaman, yaşı itibarıyla belki de futbol kariyerinde gerçekleştirebileceği son ya da sondan bir önceki sözleşmesi olacak. Doğal olarak da bizden mali açıdan, hayatının bundan sonraki kısmını iyi yaşayabileceği bir sözleşme talep etmesi gayet doğal. Buradaki sıkıntı şu; o parayı bu kulüp ödeyebilir mi? Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz” diye konuştu.

Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 13 gol atıp, 10 da asist kaydetti.

"Taviz vermeyiz"

Ağaoğlu, ekonomik durumlara da dikkat çekerek, transferde taviz vermeyeceklerini söyledi. Trabzonspor Başkanı, “Geldiğimiz zaman 3 puan karşılığı aldığımız para 800 bin Euro idi. Artık 150 bin Euro’ya falan düştü. Kulüplerin gelirlerinde ciddi düşüş söz konusu. Gelirlerin azaldığı bir yerde biz 1.5 milyon Euro sınırını tutturmakta dahi zorlanıyoruz. Biraz maaşları gününde ödeyen kulüp olarak dışarıdan ‘Bunlarda para çok’ diye algılanabilir. Para çok değil, var olan parayı disiplinli kullanıyor Trabzonspor. Bu durumdan taviz verdiğimiz taktirde bu kez ileriye dönük içinden çıkılamayacak duruma gelirsiniz. Bütün o 4-5 yılda çektiğiniz acılar, sancılar, sıkıntılar bunlarda silinir gibi gider hiçbir anlam ifade etmez” dedi.

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