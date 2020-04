İl hakemi ve eşi koronavirüs şüphesiyle karantinada

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Şubesi yazılı bir açıklama ile üzücü haberi verdi. Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik’in koronavirüs şüphesi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındığı açıklandı.

Tedavilerine başlanan Çelik çiftinin yapılacak tetkikler sonucunda koronavirüs olup olmadığını belirlenecek.

Öte yandan İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik’in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Şubesi Başkanı Ümit Kaya, son düdüğü hakemlerinin çalacağını söyleyerek, "Değerli hakem ve gözlemcilerimiz! Camiamıza büyük bir üzüntü ile duyururuz... İlimizin tecrübeli ve sevilen İl hakemlerinden Eren Ferhat Çelik hocamız ve sevgili eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik hanımefendi Covid-19 şüphesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde karantinaya alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Sevgili hakemimizin ve eşinin sağlık durumu şuan da iyi. Süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelerden camiamızı anlık haberdar edeceğiz. Günümüz birlik günüdür. Dualarınızı sevgili hakemimiz ve eşinden eksik etmeyin. Mücadele başladı. Son düdüğü her zaman ki gibi hakemimiz çalacak. Başlarıyla bitir şu mücadeleyi. Büyük camian seni bekliyor Eren Ferhat Çelik" dedi.

Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber ile ilgili ürküten detay İngiliz basınından Daily Mail, Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in açıklamalarını derledi. Eşinin yaşadığı süreci anlatan Reçber, ilginç detaylar verdi.Erken teşhisin önemine vurgu yapan Işıl Reçber, "Erken teşhis çok önemli. Boğazda burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği yere gidiyor yani akciğerler. Ardından zatürre başlıyor ve ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce sürüyor, saatlerce sıtma nöbeti gibi. Ağır halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık. Gri renk ten ve dudak, hızlı nefes alıp verme gibi sorunlar yaşadık" ifadelerini kullandı.Işıl Reçber'in anlatımında olduğu gibi eski milli kaleci Rüştü Reçber'in teninin renk değiştirmesi hem ürküttü hem de farklı bir belirtiyi de gözler önüne serdi.