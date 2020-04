Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber ile ilgili ürküten detay

İngiliz basınından Daily Mail, Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in açıklamalarını derledi. Eşinin yaşadığı süreci anlatan Reçber, ilginç detaylar verdi.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Işıl Reçber, "Erken teşhis çok önemli. Boğazda burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği yere gidiyor yani akciğerler. Ardından zatürre başlıyor ve ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce sürüyor, saatlerce sıtma nöbeti gibi. Ağır halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık. Gri renk ten ve dudak, hızlı nefes alıp verme gibi sorunlar yaşadık" ifadelerini kullandı.

Işıl Reçber'in anlatımında olduğu gibi eski milli kaleci Rüştü Reçber'in teninin renk değiştirmesi hem ürküttü hem de farklı bir belirtiyi de gözler önüne serdi.

