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İlker Püren: Antrenörlük hayatım boyunca ilk defa böyle bir skorla karşılaşıyorum

Bodrumspor'a 5-0 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren, "Antrenörlük hayatım boyunca ilk defa böyle bir oyun ve skorla karşı karşılaşıyorum. İnşallah bir daha böyle bir gün nasip olmaz" dedi.

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Haber Merkezi AA
İlker Pürenin Bodrumspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar
İlker Püren

Sakaryaspor, 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda konuk olduğu Bodrumspor'a 5-0 mağlup oldu.

Mücadeleyi değerlendiren yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü İlker Püren, hem oynadıkları oyun hem de aldıkları sonuçtan üzüntü duyduklarını söyledi.

Hiç beklemedikleri bir skor aldıklarını aktaran Püren, "Tabii ki futbolun içinde bunlar var. Oyunun başlama düdüğü ile en azından bir umut ve skoru lehine çevirebileceğiniz oyun ortaya koyabiliyorsunuz. Bugün ne olayın içerisine girebildik, ne oyun oynayabildik. Futbol adına konuşabileceğimiz açıkçası hiçbir şey yok. Neden böyle inişli çıkışlı bir grafik içerisinde olduğumuzu da bilmiyorum" diye konuştu.

Püren, hafta içi rakip takımı iyi analiz ettiklerini oyuncularla da yaptıkları toplantılarda da maçın öneminden bahsetmelerine rağmen sahaya çıkınca işlerin hiç istedikleri gibi gitmediğini belirtti.

Rakip takımın kazanmayı kendilerinden çok daha fazla istediğini ifade eden Püren, şunları kaydetti:

  • "Bugün Bodrumspor'un her bir oyuncusu oyuna giren girmeyen hepsi oyun içindeydi ama biz maalesef bunu yapamadık üzgünüz. Camiamız, taraftarımız, kesinlikle bunu hak etmiyor. Kulüp Başkanımız Sayın Cumhur Genç bu işin içinde ciddi emek sarf eden bizim rahat çalışabilmemiz için ciddi ortam hazırlayan bir başkan. Bu sonuç ve oyunla bizi destekleyen insanları üzmeye kesinlikle hakkımız yok. Sakarya'ya döndüğümüzde oturup konuşacağız ve yol haritası belirleyeceğiz. Bu duruma tekrar düşmemek adına nasıl bir yol izlememiz gerekiyorsa o yolu izleyeceğiz. Antrenörlük hayatım boyunca ilk defa böyle bir oyun ve skorla karşı karşılaşıyorum. İnşallah bir daha böyle bir gün nasip olmaz."

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