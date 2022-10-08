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Kastamonuspor'un 7 maçtır bileği bükülmüyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle ligdeki haklarını donduran ve bu yıl da TFF 2. Lig’de sezonun başlamasına 15 gün kala kurulan GMG Kastamonuspor, son 7 resmi karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi.

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Haber Merkezi İHA
Galatasarayın kupadaki rakibi Kastamonusporun bu sezonki performansı
Kastamonuspor takımı çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle GMG Kastamonuspor, geçen yıl 2. Lig’deki haklarını dondurmak zorunda kalmıştı. Bu yıl sezonun başlamasına 15 gün kala transfer çalışması yaparak kurulan GMG Kastamonuspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki son 6 karşılaşması ile Ziraat Türkiye Kupası maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Zorlu 1461 Trabzon deplasmanından da 1-1 beraberlikle dönen GMG Kastamonuspor, bu karşılaşmalarda sadece kalesinde 2 gol gördü. GMG Kastamonuspor, son 7 maçında, sahadan 3 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Türkiye Ziraat Kupasında da yoluna devam eden GMG Kastamonuspor, 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 7 haftalık yenilmezlik serisini sürdüren GMG Kastamonuspor, 9. hafta mücadelesinde de 9 Ekim Pazar günü Gazi Stadyumu’nda Adıyaman Futbol Kulübü’nün ağırlayacak.

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Galatasaray-Kastamonuspor maçının tarihi belli oldu

Metin Akpunar: Her geçen gün takımımız iyiye gidiyor

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen 7 haftadır yenilmedikleri için mutlu olduklarını kaydederek, "Tüm kamuoyunun da bildiği gibi biz, ligin başlamasına 15 gün kala toplanmış bir takımız. 15 gün süre zarfında hem transfer çalışmalarımızı yaptık hem de lige hazır hale gelebilmek için yoğun bir mesai harcadık. Lige her ne kadar kötü bir başlangıç yapsak ta kupa maçı ile birlikte son 7 haftada kalemizde sadece 2 gol gördük, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldık. Oyunsal anlamda geliştirmemiz gereken çok şey var. Bunun da farkındayız ama her geçen gün takımımız iyiye gidiyor. Son hafta oynadığımız 1461 Trabzon maçına gelecek olursak zorlu bir deplasmanda ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bize yakışmayacak bir oyun oynadık ama ikinci yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Takım olarak kendi oyunumuzu oynadığımızda bu ligde ve bu grupta yenemeyeceğimiz takım yok. Tabii ki bizleri üzen takım kaptanımız Abdülaziz Solmaz’ın kasığında ufak bir sakatlık meydana geldi. Bizim çok önemli bir oyuncu ama inşallah onu da en kısa sürede tekrar aramızda göreceğiz” dedi.

GMG Kastamonuspor’un, tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen Akpunar, “Çok kısa süre olmasına rağmen ben ve ekibim, takımı fizyolojik olarak çok iyi hazırladık. Top rakipte iken iyi oynayan bir ekibiz ama gol yemememizin sebebi de hemen hemen maçların yüzde 80’inin de topun bizde kalması, top ile bizim oynamamız. Bizim aslında sahaya yansıtmak istediğimiz oyun, kendi oyun planımız. Tamamen defans yaparak bunu sağlamıyoruz yani. Gol yemememizin sebebi topun daha fazla bizde kalmasıdır. Bunu geliştirebilir miyiz; evet, geliştirebiliriz. Eksikliklerimiz çok var ama bunların üstesinden gelebilecek bir oyuncu gurubu var” diye konuştu.

Ergin Keleş: Daha iyi yerlere geleceğiz

Genç oyuncuların da her geçen hafta performanslarının arttığını söyleyen santrfor Ergin Keleş ise, “Bizim için şu anki süreç aslında tam düşündüğümüz gibi, beklediğimiz gibi ve daha öncesinde planladığımız gibi devam ediyor. Son haftalarda kaybetmemeyi alışkanlık haline getirmeye başlamış bir ekibimiz, takımımız var. Bunu çok değerli ve kıymetli buluyorum. Elbette bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam etmemiz gerekecek ve üzerine koyacağımız şeylerle daha fazla oyunumuzu geliştirmeye daha fazla maçı kopartacak, maçı kazanacak organizasyonları geliştirmeye yönelik olacak. Bazı şeyler çok çabuk ya da hemen olmuyor, gerçekleşmiyor. Bazı şeyleri istiyoruz ama bu noktada biraz sabırlı olmamız lazım, sabırlı davranmamız gerekiyor. Sonuç itibarıyla yeni kurulmuş bir ekip, yeni kurulmuş bir takım. Birbirlerini yeni tanıyan oyuncular. Fakat her geçen hafta daha fazla özgüvenle oynayan, her geçen hafta oyuna daha fazla ortak olan, her geçen hafta galibiyete daha fazla yakınlaşan bir ekibiz. Bu noktada gelişimimiz devam edecek. Özellikle takımdaki genç oyuncularımızın, genç kardeşlerimizin de her geçen hafta performansları artıyor, takıma katkı sağlıyor. Onlarda işin içine daha fazla girdiğinde GMG Kastamonuspor olarak biz, ligde en azından daha iyi yerlere, daha iyi noktalara yükseleceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Ergin Keleş
İHA
Ergin Keleş

Faruk Öcal: 7 maçta sadece 2 gol yedik ve hiç yenilmedik

GMG Kastamonuspor’un takım kaptanlarından Faruk Öcal da, “7 haftadır yenilmezlik serimiz var. Tabii geç kurulan bir takımız ama bunu içimizde her arkadaşlık ortamı olsun hem çalışma ortamı olsun bunu çok iyi bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. 7 maçta da sadece 2 gol yedik. İyi mücadele ediyoruz, eksikliklerimiz var ama bunları da zamanla gidermeye çalışıyoruz. İnşallah ligde de istediğimiz yerlere yavaş yavaş geleceğiz. Yenilmiyoruz, yenilmediğinizde de üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Yenilmemek her zaman iyidir” şeklinde konuştu.

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