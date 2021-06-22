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İngiltere ve Hırvatistan EURO 2020'de son 16 turuna yükseldiler

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ve Hırvatistan son 16 turuna kalan takımlar oldu. İngiltere son maçında Çekya'yı 1-0, Hırvatistan ise İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere ve Hırvatistan EURO 2020de son 16 turuna yükseldiler
Sterling ve Grealish'in Çekya maçında yaşadıkları gol sevinci.

EURO 2020 D Grubu'nda oynanan son maçların ardından İngiltere, Hırvatistan ve Çekya adını son 16 turuna yazdırdı.

EURO 2020'ye D Grubu'nda saat 22.00'de oynanan iki maçla devam edildi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, 12'nci dakikada Grealish'in ortasında topla buluşan Sterling'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca İngiltere puanını 7'ye yükseltti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Çekya ise bu mağlubiyete rağmen 4 puanla ve averajla grubu 3'üncü sırada tamamladı ve en iyi 3'üncü takımlar arasında yer aldığı için adını son 16 turuna yazdırdı.

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Grubun diğer karşılaşmasında ise Hampden Park'ta Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geldi. Hırvatlar, 17'nci dakikada Vlasic'in golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İskoçya, 42'nci dakikada McGregor'ın golüyle skorda dengeyi sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 62'nci dakikada Hırvatistan, Modric'in ayağından bulduğu gol ile tekrar öne geçti: 2-1. 77'nci dakikada Modric'in kullandığı kornere iyi yükselen Perisic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Hırvatistan farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı. Hırvatistan 4 puan ve averajla grubu 2'nci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yükseldi. 1 puanda kalan İskoçya ise turnuvaya veda etti.

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