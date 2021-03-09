Spor Inter, zorlu Atalanta engelini tek golle geçti (ÖZET)
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Inter-Atalanta maç özeti izle: İtalya Serie A maç özetleri

Inter, zorlu Atalanta engelini tek golle geçti (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında lider Inter, sahasında ağırladığı Atalanta'yı 1-0 yendi. Rakibini tek golle mağlup eden Inter, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Inter-Atalanta maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Interli futbolcuların galibiyet sevinci
Interli futbolcuların galibiyet sevinci

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluğun güçlü adaylarından Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Atalanta kozlarını paylaştı. Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıya ev sahibi takım hızlı başladı.

Inter galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Inter'in Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, 54. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra konuk Atalanta yüklense de beraberlik golünü bulamadı. Zorlu mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanan Inter, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Şampiyonluk yolunda ilerliyor

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçen Inter, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Milan ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligde 5 maç aradan sonra mağlup olan Atalanta ise bu sezonki 5. yenilgisini Inter'den aldı. Atalanta 49 puanla 5. sırada kaldı.

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Inter-Atalanta maçının özetini



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