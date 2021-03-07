Spor Celtic puan kaybetti Rangers 9 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti
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Celtic puan kaybetti Rangers 9 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti

Steven Gerard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers, İskoçya Ligi'nin bitmesine altı hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Rangers, 9 yıl sonra İskoçya'da yeniden şampiyon olma başarısına ulaştı. İskoç ekibi son olarak 2010-2011 sezonunda şampiyon olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rangers
Rangers

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee United ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti. Bu sonuçla, 88 puanlı lider Rangers bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğündeki Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaştı.

Celtic'in Dunde United karşısında puan kaybetmesinin ardından şampiyon olan Rangers, ligde henüz mağlubiyet almadı. İskoç ekibi kalan altı haftada yenilmeyerek rekor kırmayı hedefliyor.

  • Öte yandan Steven Gerard, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa şampiyonluk başarısını elde etti.

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