SERİE A

Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı

Inter forması giyen Sırp sol kanat oyuncusu Aleksandar Kolarov'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Kolarov sezon başında Roma'dan Inter'e transfer olmuştu.

Kolarov sezon başında Roma'dan Inter'e transfer olmuştu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

  • Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.


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